Po neštěstí TerraUSD (UST) stablecoinu Terra poté, co se odvázal od amerického dolaru, cena LUNA, což je nativní token Terra, spadla z více než 80 USD na přibližně 0,023 USD. Fiasko kolem UST poslalo šokové vlny na celý kryptotrh a konkrétně na algoritmické stablecoiny.

Po de-peggingu UST oznámil spoluzakladatel Terraform Labs, Do Kwon, „plán obnovy“ v sérii tweetů a uvedl, že společnost bude hledat další vnější financování a „přebuduje“ TerraUSD tak, aby byl zajištěn.

Dnes večer byl blockchain Terra oficiálně zastaven na výšce bloku 7603700, aby se zabránilo útokům na správu po silné inflaci tokenů LUNA a výrazně snížených nákladů na útok.

S cílem pomoci investorům a obchodníkům, kteří chtějí využít aktuálního propadu Terra (LUNA) tím, že jej zakoupí za jeho aktuální nízkou cenu, vytvořil Invezz krátký článek, který vám pomůže s identifikací nejlepších míst k nákupu.

LUNA je nativní kryptoměna blockchainu Terra.

Blockchain Terra využívá stabilní coiny fixované na fiat k napájení stabilního globálního platebního systému. Stručně řečeno, Terra využívá stabilitu měn Fiat a decentralizovanou povahu bitcoinu (BTC), aby nabídla rychlé a cenově dostupné vyrovnání pomocí stablecoinů.

Kromě nedávno vydaného nativního stablecoinu TerraUSD (UST) byla pomocí Terra vyvinuta a nasazena řada dalších stablecoinů navázaných na americký dolar, jihokorejský won, mongolský tugrik a koš zvláštních práv čerpání Mezinárodního měnového fondu. blockchain

Kromě toho, že je LUNA používána jako stabilizátor různých stablecoinů vyvinutých prostřednictvím Terra, mohou držitelé LUNA také hlasovat o návrzích správy Terra.

Pokud hledáte kryptoměnu, která v posledních dnech zaznamenala obrovský skok, pak by LUNA mohla být dobrou volbou.

Navzdory tomu, že coin nabízí skvělou příležitost, pokud se vzpamatuje, stále není jasné, jak daleko cena LUNA půjde. Měna v posledních čtyřech dnech každý den klesala téměř o 100 %.

Existují obavy, že by cena LUNA mohla klesnout pod 0,01 dolaru, než se pokusí o návrat, což by od týmu stojícího za projektem vyžadovalo hodně práce, protože by aktualizoval navrhovaný „plán obnovy“.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022