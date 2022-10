Většina bitcoinových adres je nyní pod vodou

Bitcoin je jednou z nejrychleji rostoucích tříd aktiv v historii.

Před 14 lety se obchodoval za zlomky penny a v loňském roce dosáhl téměř 69 000 USD.

Právě na pozadí tohoto kontextu pobuřujících zisků je vidět, jak pozoruhodné je, že většina nabídky Bitcoinů je nyní ztrátová. Při porovnání aktuální ceny Bitcoinu s cenou, za kterou se coiny v rámci každé adresy naposledy pohybovaly, je v zisku pouze 49,4 % adres.

Kromě několika krátkých návštěv pod 50 % v září je to poprvé od paniky COVID v březnu 2020, kdy byla většina bitcoinových adres v červených číslech.

Lidské emoce

Možná je tady někde lekce FOMO.

Je ohromující, kolik peněz se během pandemie nalilo na kryptotrhy, přičemž kryptoměna neustále sídlí v mediálním pokrytí, chatovacích místnostech Zoomu a mainstreamovém povědomí, že většina sítě je nyní pod vodou.

Další přiblížení až k počátkům Bitcoinu v roce 2010 ukazuje, jak cena v posledních letech skutečně stoupala – stejně jako počet adres v zisku, který následně prudce klesl, když přestala hrát hudba.

To nám ve skutečnosti neukazuje nic, co bychom ještě nevěděli, ale přesto jsem si myslel, že to docela podtrhuje, jak brutální tento medvědí trh byl. Při pohledu zpět na medvědí trh v roce 2018 bylo dosaženo dna, když zisk adres klesl pod 40 %.

V březnu 2020, ačkoli to byl extrémně odlehlý měsíc vzhledem k tomu, kdy skutečně dorazil COVID, jsme klesli pod 45 %.

V této souvislosti zde máme ještě o něco více. Ale jaký je přesně ten kontext? Vlastně si myslím, že metriky z předchozích kryptozim zde jsou do značné míry irelevantní. Krypto se vyvinulo příliš mnoho na to, aby se dalo srovnávat s těmi dny, kdy byla likvidita tak vzácná a Bitcoiny byly omezeny na vzdálené kouty internetu. Nebylo to běžné finanční aktivum, a tak váhám, zda ze studia těchto časových období příliš čerpat.

Za druhé, předchozí cykly se nevyskytovaly ve spojení s medvědím trhem napříč všemi finančními aktivy. Akciový trh vytiskl nezadržitelné zisky od roku 2009, což byl rok, kdy Satoshi Nakamoto v podstatě vynalezl krypto, když zveřejnil bitcoinovou bílou knihu.

Dovolte mi proto, abych se vyjádřil jasně: krypto nikdy neexistovalo, když na trhu panovala širší medvědí nebo – troufám si říct – recese. S ohledem na to je třeba srovnávat s předchozími cykly obezřetně. Nejedná se o pouhé čekání na nevyhnutelné odražení se ode dna.

Možná se přesně to stane. Kdo ví – ale myslím si, že takový slepý optimismus není na místě. Toto je bezprecedentní prostředí pro kryptoměny.

A více adres než ztrátovost ukazuje, jak hluboko jsme klesli.