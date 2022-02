Včera skončila největší událost Etherea na světě, EthDenver. Na deset dní se některé z nejchytřejších mozků planety shromáždily v Denveru, kde prezentovaly a diskutovaly o nejrůznějších tématech souvisejících s Ethereem.

Stále jen šest let starý, ale již s tržní kapitalizací 328 bilionů dolarů, druhá největší kryptoměna na světě nabízí technologii, která umožnila všechny druhy vzrušujících aplikací, jako jsou NFT, DAO a spuštění dalších kryptoměn, abychom jmenovali alespoň některé. Takže přirozeně den po skončení akce chci probrat pár pyžam.

@WatcherGuru zveřejnil výše uvedený snímek na Twitteru z konference EthDenver

Pamatujte, že žijeme ve světě, kde Elon Musk může pohybovat trhy z rozmaru. Takže by vám mohlo být odpuštěno, že jste si mysleli, že pohled na zakladatele Etherea, Vitalika Buterina, jak se potlouká po EthDenver oblečený v pyžamu zdobeném malými štěňaty shiba inu, by mohl mít na trhu psích tokenů dominový efekt.

Překvapivě se však shiba nerozběhl. Ve skutečnosti pokračoval v klidu.

přes TradingView

Hmmm, popravdě jsem na krypto trhy trochu hrdý. Možná trochu dospíváme! Tweet má pravděpodobně větší váhu než pyžamo. Od Vitalika nebyla žádná výslovná podpora, žádná výzva k akci. Přesto by mě zajímalo, proč si vybral ten outfit. On jen trolloval? Sám se baví? Pravděpodobně je to trochu mimo jeho charakter – zvláště když hodnotím jeho nahodilý vztah s komunitou shiba inu.

Příběh

Pamatujete si, že minulý rok na trzích zavládla krátká hysterie, když Vitalik vypadal připravený „vyhodit“ 50 % tokenů shiba, které mu poslal anonymní zakladatel Ryoshi, když byl shiba spuštěn v srpnu 2020.

Začalo to jako vtipný token inspirovaný dogecoinem, polovina zásoby byla zaslána Vitalikovi, pravděpodobně z rozmaru; pocta jedné z největších myslí v kryptoměnách, zatímco je považována za zábavný způsob, jak „spálit“ (odstranit ze zásoby) polovinu nabídky. A na chvíli, jak shiba neustále rostl, to tak fungovalo – proxy peněženka. Vitalik pravděpodobně neměl tušení, že coiny byly v jeho peněžence nebo co shiba vůbec byl.

Všichni samozřejmě víme, co následovalo. Shiba pumpoval na sever od tržní kapitalizace 14 miliard dolarů a najednou Vitalik čelil velmi reálnému morálnímu dilematu, co dělat s přibližně 7 miliardami dolarů, na kterých nyní seděl. Pokud by prodal, nepochybně by to naplnilo tržní cenu, takže by investoři drželi pytel. Ale mohl tam skutečně sedět na miliardách a miliardách dolarů, zatímco se tolik lidí po celém světě snažilo vyjít s penězi?

Rozhodl se, že nemůže, předtím, než daroval SHIBA v hodnotě miliardy dolarů indickému fondu na pomoc COVID. Vitalikova transakce, vysílaná živě na blockchainu, poslala cenu shiba do volného pádu, protože se trh obával, že se Vitalik chystá darovat celý svůj štos – „Vitalik se na nás sype!“.

Dilema

Svým způsobem jsem s Vitalikem opravdu soucítil. Je to ohromující množství energie, kterou může držet jedna osoba; nikdy o tu nesmírnou zodpovědnost nežádal – tokeny mu byly zaslány bez souhlasu, když nikdo ani nevěděl, co je shiba zač. Jednalo se o kolosální množství peněz, které mohlo pomoci spoustě lidí bez ohledu na to, zda mu zakladatel coinu poslal částku s očekáváním, že tokeny jen spálí.

„Nechci být ohniskem moci tohoto druhu“ – Vitalik Buterin

Komunita shiba byla pobouřena. Ale Vitalik následně spálil zbývající tokeny, které držel, čímž se poněkud vykoupil věrným stoupencům shiba. Trh se stabilizoval a cena se vzpamatovala (o pět měsíců později dokonce raketově vyletěla na nové historické maximum a seděla na tržní kapitalizaci 40 miliard dolarů).

Takže… Co vlastně to pyžamo znamená?

Je to bláznivý příběh, ale s Vitalikem na konferenci v pyžamu shiba to vypadá, že se s chaotickým meme coinem smířil. Nezdá se, že by v tom byl nějaký hlubší význam kromě toho, že se Vitalik jen tak plácá. Zdá se, že trh také souhlasí, když se podívá na tlumenou cenovou odezvu. Možná by to tedy mělo být chápáno pouze jako odlehčený závěr podivného příběhu o tom, jak se 27letý počítačový mág stal neochotným hrdinou v surrealistickém příběhu spojujícím dohromady psí memy, tisíce investorů, kteří se přes noc stali milionáři, a zemi, která se potýká s krizí COVID.