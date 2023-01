Vrátí se Bitcoin zpět? Proč se útrapy roku 2022 liší od čehokoli dříve

Klíčové info

Bitcoin uzavřel rok se ztrátou 64 %, nejhorší od roku 2018

Tento medvědí trh je jiný, protože vůbec poprvé v historii Bitcoinu se i širší ekonomika stahuje zpět

Korelace Bitcoinu s akciovým trhem je extrémně vysoká, což dokazuje, že se obchoduje jako vysoce rizikové aktivum

Fanoušci budou doufat, že tento odkaz bude možné přerušit, ale v současné době se pro Bitcoiny představuje jako skličující makroklima, které nepřekvapivě stlačilo jeho cenu za poslední rok.

Investoři do kryptoměn rádi uzavřou hrozný rok 2022.

Ceny napříč třídou aktiv se zhroutily, když svět přešel do nového paradigmatu úrokových sazeb a oficiálně skončila éra levných peněz s nízkými úrokovými sazbami. Riziková aktiva byla rozdrcena a v rizikovém spektru je jen málo investic dále než kryptoměny.

Když se podíváme na Bitcoin, světová vlajková loď kryptoměny uzavřela rok na 16 547 dolarech ve srovnání s 46 311 dolary, na kterých vstoupila do roku. To znamená pokles o 64 %. Ale jak špatná byla historická výkonnost u aktiva, které je proslulé jak výbušnými zisky, tak mrazivými ztrátami?

2022 druhý nejhorší rok pro Bitcoiny

Pohled na roční výnosy od roku 2011, prvního roku, kdy byly k dispozici dostatečné údaje o likviditě a ceně, ukazuje, že letošní propad Bitcoinu o 64 % byl jeho druhým nejhorším číslem, za pouze 72% poklesem v roce 2018 až na 20 000 USD na konci roku 2017, což je poprvé, kdy se Bitcoin skutečně dostal do povědomí hlavního proudu.

V tomto kontextu čísla ukazují, že rok 2022 by mohl být jen dalším rokem, že? Bitcoin již mnohokrát klesal a vždy se odrazil. Bohužel to má tentokrát háček.

Bitcoin vůbec poprvé zažívá recesi

Satoshi Nakamoto zveřejnil v roce 2008 whitepaper o Bitcoinech, i po Velké finanční krizi. V Genesis Block je zakořeněn odkaz na britské noviny The Times: „The Times 3. ledna 2009 Kancléř na pokraji druhé pomoci bankám.“

První obchodování v roce 2009, Bitcoin byl proto poháněn do tohoto pokrizového prostředí, klimatu nulových (nebo dokonce záporných) úrokových sazeb, teplé tiskárny peněz a výbušných výnosů v rizikových aktivech. Rychlý pohled na výnosy akciových trhů od uvedení Bitcoinu na trh ukazuje, že až do letošního roku šlo všechno hladce.

A tak poprvé ve své historii zažívá Bitcoin pokles v širší ekonomice. Tiskárna peněz byla vypnuta a úrokové sazby byly zvýšeny, přičemž sazba Federálního fondu nyní činí 4,25 % – 4,5 %.

To je nesmírně důležité, protože navzdory tomu, co někteří evangelisté bitcoinu tvrdí, se s bitcoinem obchoduje jako s vysoce rizikovým aktivem. Údaje o ceně to jednoduše bez jakýchkoli pochybností dokazují, protože její korelace s indexem S&P 500 je nebetyčně vysoká – a v loňském roce vzrostla až poté, co se v dubnu 2022 začaly zvyšovat úrokové sazby, jak jsem o tom psal v tomto článku a jak je znázorněno na grafu níže.

Předchozí medvědí trhy nejsou stejné

To je důvod, proč je extrapolace dřívějších odrazů medvědího trhu pro Bitcoiny naivní. Svět je nyní jiné místo než kdykoli jindy v historii Bitcoinu. Trh pouze s volnými penězi nemohl přetrvávat věčně a nyní je čas, aby Bitcoin ukázal světu, z čeho se skládá.

Bitcoin je často přirovnáván ke zlatu, ale lesklý kov na dlouhém vzorku prokázal, že jej lze považovat za zajištění a uznávaného uchovatele hodnoty, jehož prostřednictvím si investoři mohou uchovat své bohatství. Historicky níže uvedené zakreslení výnosů zlata jasně ukazuje, že v dobách nejistoty roste. Toto je druh grafu, který chcete vidět, když vstupujeme do recese.

Bohužel se Bitcoin dosud obchodoval s velmi vysokou korelací s akciovým trhem. Zastánci doufají, že časem bude tento odkaz přerušen. To je k diskusi, ale jisté je, že bitcoin je tak daleko od „zajištění“, jak by mohl být.

Pokud se Federální rezervní systém změní na holubičí a zmírní růst úrokových sazeb, můžete si být jisti, že ceny aktiv znovu poskočí – a ti, kdo jsou dále v rizikovém spektru, jako jsou technologické akcie a Bitcoiny, budou mezi velkými vítězi.

Z dlouhodobého hlediska je otázkou bilionů dolarů, zda lze tuto korelaci prolomit a zda Bitcoin může dosáhnout kýženého stavu uchovatele hodnoty.