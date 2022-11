Vrátí se dogecoin (DOGE) zpět? Investoři mají zájem o předprodej Metacade (MCADE).

Dogecoin je vedle Bitcoinu pravděpodobně jednou z kryptoměn, o kterých slyšeli i vaši rodiče a prarodiče. V roce 2021 byl všude, ale po dramatickém pádu na medvědím trhu v roce 2022 si mnoho investorů do kryptoměn podávalo otázku: „Vrátí se Dogecoin nahoru?“. I když je odpověď nakonec nejistá, nový projekt s názvem Metacade přitahuje určitou pozornost komunity Dogecoinu.

V tomto článku budeme diskutovat na téma: „Vrátí se Dogecoin?“ a proč by Metacade mohla brzy předběhnout největší meme coin.

Vrátí se Dogecoin (DOGE) zpět? Pravděpodobně ano

Dogecoin (DOGE) se dostal do povědomí veřejnosti v roce 2021 poté, co série tweetů od Elona Muska poslala DOGE do neuvěřitelných výšin. Meme token byl dokonce nedávno uveden v epizodě Ricka a Mortyho ! Ale ti, kteří zmeškali epické shromáždění DOGE v roce 2021, si většinou pokládali otázku: „Vrátí se Dogecoin nahoru?“.

Přestože má Dogecoin v reálném světě malou využitelnost, získal si oblibu mezi investory do kryptoměn a technologickými giganty, přičemž Google nedávno oznámil, že přijme Dogecoin pro platby za cloudové služby, jak uvádí FxStreet.com . Vzhledem k tomu, co vypadá jako dno v ceně DOGE, by investoři mohli být brzy odměněni za svou víru v meme coin číslo jedna.

Půjde tedy Dogecoin zpět nahoru? To se nakonec přesně říct nedá. Ale vzhledem k tomu, že si stále udržuje věrnou fanouškovskou základnu a obchoduje se hluboko pod svým maximem 0,74 USD s hodnotou 0,058 USD v říjnu 2022, existuje velká šance, že DOGE na příštím krypto býčím trhu opět poroste.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade se staví jako komunitní centrum, které se staví do středu nadcházející herní revoluce. Je to platforma, kam hráči, investoři do kryptoměn, nadšenci Web3, vývojáři a podnikatelé chodí objevovat mimořádný svět GameFi .

Primárním cílem Metacade je být klíčovou hnací silou v průmyslu GameFi. Jeho cílem není jen být destinací číslo jedna pro poznávání a vydělávání více z Play2Earn, ale také podporovat nejtalentovanější vývojáře v oboru a pomáhat hráčům najít své místo, kde pracují se svou vášní.

Proč se investoři zajímají o Metacade (MCADE)?

Vize zaměřená na komunitu

Tým z Metacade chápe dopad, který má herní komunita na průmysl jako celek. Jednoduše řečeno, bez komunity není herní průmysl. Proto je jádrem filozofie Metacade nejprve vybudovat platformu s komunitou. Bez ohledu na důvody používání platformy, Metacade hodlá nabídnout svým uživatelům vynikající hodnotu na každém kroku.

Vracení zpět hráčům

Součástí tohoto plánu je umožnit uživatelům pocítit výhody hodnoty, kterou dávají platformě Metacade přímo. Platformy tradičně povzbuzují své uživatele, aby si vzájemně prohlíželi nebo si pomáhali, aniž by je za to odměňovali, což platformě umožňuje zachytit vytvořenou hodnotu. Místo toho, pokud zveřejníte recenzi, nabídnete nějakou alfu nebo vytvoříte obsah, který pomůže ostatním porozumět světu GameFi, dostanete za vaši roli v přispívání do komunity tokeny MCADE.

Financování titulů podporovaných komunitou

Odměňování uživatelů je jen začátek hodnotové nabídky Metacade. V roce 2023 Metacade spouští Metagrants, způsob, jak se komunita může rozhodnout, jaké hry chtějí vidět vyvinuté. Vývojáři zadají své nápady do soutěže, o které budou hlasovat uživatelé Metacade, a vítěz získá finanční prostředky z pokladny. Vítězní vývojáři mohou dokonce použít vestavěné testovací prostředí Metacade ke shromažďování zpětné vazby od uživatelů, kteří jsou pro jejich projekt nejvíce zapálení.

Pracujte a hrajte na stejné platformě

Metacade nabízí uživatelům spoustu způsobů, jak zvýšit svůj příjem Play2Earn, ale jejich plány na spuštění pracovní desky v roce 2024 by mohly zcela nahradit pravidelný příjem hráče. Pomocí Metacade si budete moci najít práci od testování her na několik hodin týdně až po seniorní vývojářskou roli u předního herního studia Play2Earn. I když váš talent leží jinde, s Metacade určitě najdete příležitost, která vám bude vyhovovat.

Nechat komunitu převzít kontrolu

Nakonec přijde čas, kdy je komunita Metacade připravena roztáhnout svá křídla a stát se decentralizovanou autonomní organizací (DAO) . Když k tomu dojde, hlavní tým Metacade odstoupí a umožní členům komunity zaujmout jejich místo. Jakmile k tomu dojde, komunita Metacade bude mít úplnou autonomii a vytvoří první virtuální arkádu vlastněnou hráčem na světě.

Vrátí se Dogecoin (DOGE) zpět? Metacade (MCADE) by mohl růst ještě více

Jak bylo zjištěno, odpověď na otázku zda-li se Dogecoin se vrátí nahoru je pravděpodobně ano. Ale aby DOGE znovu dosáhlo těch zisků, které jsme viděli v roce 2021, je logické předpokládat, že stejné množství humbuku nebo více by bylo zapotřebí k podpoře rally DOGE. To se sice může stát, ale očekávat nové triky od starého psa je přinejmenším sporné.

Mezitím má Metacade vše pro to, aby viděla stejný epický vzestup. Nejen, že má potenciál vybudovat obrovskou komunitu, ale ve skutečnosti nabízí i něco jiného než jen meme tokene: užitečnost. A zatímco Dogecoin byl poháněn čistě spekulacemi, Metacade bude poháněn exponenciálním růstem, který průmysl GameFi v nadcházejících letech zaznamená. Pokud Metacade dokáže jít stejnou cestou jako Dogecoin, pak by mohl snadno předběhnout DOGE a stát se jedním z nejvíce diskutovaných tokenů roku 2023.

Stručně řečeno, vrátí se Dogecoin nahoru? Pravděpodobně, ale ne tolik jako Metacade .

Dogecoin si můžete koupit na eToro zde .