Po prudkém nárůstu na nová maxima v listopadu loňského roku VVS Finance (VVS) oslabilo. DeFi coin je pevně na medvědím trhu a volatilita na širším trhu situaci jen zhoršila. Začnou se věci brzy obracet? Pravděpodobně ne, ale zde je několik faktů, které byste měli vědět:

VVS kleslo o 85 % ze svých listopadových maxim.

Coin se obchodoval za 0,00002232 USD, což je za den nárůst o přibližně 2 %.

Klesající trend se v blízké budoucnosti neobrátí, pokud se sentiment v kryptoměnách drasticky nezmění.

Zdroj dat: Tradingview

VVS Finance (VVS) – Co bude s coinem dál?

Pokles ceny VVS přišel rychle a prudce. Zdá se to být dávno, když token v listopadu loňského roku dosáhl historických maxim.

Pro investory do VVS to bylo opravdu těžké. Ve skutečnosti se coin od začátku února propadl téměř o 50 %. Všechny ukazatele momenta směřují dolů. Například VVS zůstává níže než několik klíčových SMA a RSI také naznačuje riziko výprodeje.

Samozřejmě budou dny, kdy se budou konat rally. Ve střednědobém horizontu ale neočekáváme velkou změnu ceny. Nejlepší by teď pro investory bylo počkat, dokud nezačneme vidět nějaké známky konsolidace cen. To může vyvolat býčí běh, který by mohl posunout VVS nad důležité ukazatele.

Měli byste si koupit VVS Finance (VVS)?

VVS ve skutečnosti znamená Very Very Simple Finance. Projekt se jednoduše snaží učinit blockchain a krypto mainstreamem. Doufá, že uživatelům nabídne jednodušší protokol DeFi, kde může krypto používat kdokoli.

Je to ušlechtilé gesto a mohlo by přinést skvělé výsledky. Skutečnost, že VVS je v tržní kapitalizaci kolem 230 milionů USD, znamená, že bychom v budoucnu mohli ještě vidět další zisky.