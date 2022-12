Výběry zaplavují Binance, CZ varuje před „hrbolatou“ cestou

Klíčové info

Binance je opět v kurzu.

Největší světová burza kryptoměn čelí nebývalému nárůstu výběrů ze své platformy. Podle údajů o řetězci za poslední týden z platformy utekly prostředky ve výši více než 3 miliardy dolarů.

Následuje několik příběhů, které vyděsily investory. První byla zpráva, že by mohlo být podáno trestní oznámení na generálního ředitele Chengpeng Zhao v souvislosti s letitým vyšetřováním praní špinavých peněz.

Poté došlo k zastavení výběrů stablecoinu USDC, což bylo způsobeno nečekaně vysokým odlivem mimo bankovní hodiny (swapy musely být směrovány přes banky sídlící v New Yorku). Výběry USDC byly od té doby obnoveny jako obvykle s celkovou prostojí asi 8 hodin.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Ale skutečným důvodem záplavy výběrů je to, že velkolepý kolaps FTX, za který byl v pondělí zatčen bývalý generální ředitel Sam Bankman-Fried, narušil důvěru v kryptoprůmysl.

To není nutně spravedlivé vůči poctivým firmám, ale dává to smysl. Zákazníci se musí nejprve postarat sami o sebe a je jen logické, že se hned stáhnou, dokud se neusadí prach, protože to opravdu nemá žádnou nevýhodu.

Adresa oficiálního dokladu o rezervách Binance ukazuje, že odliv Bitcoinů se za posledních 48 hodin také výrazně zvýšil:

Binance si také nepomáhá se svým chabým pokusem o prokázání rezerv, který nijak nepotlačil obavy v tomto odvětví. Zveřejnění neuvádějí závazky, což znamená, že jsou nadbytečné, pokud jde o spravedlivé posouzení toho, zda jsou všechna aktiva zajištěna.

Obavy ze zastavení stahování USDC a nedostatečné transparentnosti při prokazování rezerv byly nakonec tou kapkou, která zlomila vaz důvěře, a investoři se vydali k východu.

Samozřejmě, že odtékající prostředky jsou naprosto v pořádku. To znamená, že za předpokladu, že je vše v pořádku, není důvod se domnívat, že tomu tak není. Nicméně skutečnost, že se zákazníci nemohou sami ověřit a musí věřit slovu generálního ředitele, není zrovna uklidňující.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022