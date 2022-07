Klíčové info

KuCoin, nyní 5. žebříček burzy, byl oceněn na 10 miliard dolarů po nedávné sbírce 150 milionů dolarů

Vyzpovídal jsem jeho generálního ředitele Johnnyho Lyu, který tvrdí, že evropský trh je pro KuCoin klíčový

Trh je momentálně v nové kryptozimě, ale KuCoin je na dobrém místě, říká Lyu

Lyu také potvrzuje, že KuCoin neplánuje vstoupit na burzu a místo toho se zaměřuje na inovace a snižování kryptobariér

KuCoin je pátou burzou na CoinMarketCap, s poměrně explozivním růstem od svého spuštění v roce 2017.

Začátkem tohoto roku získala více než 150 milionů dolarů v kole před sérií B, čímž její ocenění dosáhlo vysokých 10 miliard dolarů. Nedávno mě zaujala i některá další oznámení. Jeden, který mě obzvláště zaujal, bylo spuštění několika obchodních párů v eurech, což je pro Evropana příjemné vidět.

Dominance dolaru (stejně jako tolik kritizovaného dolarového stablecoinu USDT) jako základní fiat měny pro kryptoměny je skutečně ohromující a skutečnost je o to palčivější, že USD vůči jiným měnám nadále posiluje (DXY index letos stoupl o kolosálních 11 %).

Pro tento a další dotazy, včetně potenciálu zveřejnění, hacku v roce 2020, kterým KuCoin trpí, regulace, nižších poplatků v celém odvětví a srovnatelných s Coinbase & Binance, jsem pro CoinJournal vyzpovídal generálního ředitele KuCoinu Johnnyho Lyu.

Byl to velmi zajímavý rozhovor, zvláště vzhledem k tomu, že nyní máme co do činění s medvědím trhem s kryptoměnami, s poklesem objemu v celém prostoru a volným poklesem cen. Celý přepis rozhovoru je níže.

CoinJournal (CJ): Tento týden jste spustili několik obchodních párů v eurech (což jsem velmi ocenil, protože jsem přišel z eurozóny!). Proč jste to udělali a co je podle vás důvodem, že euro je tak daleko za dolarem, pokud jde o postupný přechod do kryptoměn?

Johnny Lyu (JL): Evropský krypto trh je jedním z klíčových trhů KuCoinu a KuCoin se zavázal poskytovat snadno použitelnou službu obchodování s krypto pro evropské investory. V březnu KuCoin integroval SEPA platby, které uživatelům umožnily vkládat EUR do KuCoinů pro následující nákupy kryptoměn.

Pro rozšíření služeb obchodování fiat-to-crypto přidává KuCoin obchodní páry EUR, které umožňují uživatelům kryptoměn provádět okamžité konverze mezi eury a kryptoměnami. Podporou těchto obchodních párů EUR-fiat posiluje KuCoin svou přítomnost na evropském krypto trhu, který nadále zaznamenává silný růst.

Pokud jde o důvod z pohledu on-rampingu do kryptoměn, proč si euro nevedlo lépe než dolar, je to především proto, že dolar je globální rezervní měnou a je dominantní v mnoha oblastech.

Na druhou stranu, metriky přijetí kryptoměn na americkém trhu jsou mnohem lepší než na evropském trhu. Podle zprávy Into The Cryptoverse vydané společností KuCoin jsou od března 2022 27 % dospělých v USA ve věku 18–60 let kryptoinvestoři. Ale v Německu, zemi, která je ke kryptoměnám nejpřátelštější v Evropě, je to pouze 16 %.

Dobré věci však vyžadují čas a věřím, že s tím, jak na evropském trhu poroste adopce kryptoměn a objeví se inovativnější produkty, euro se bude rychle pohybovat, aby dohnalo dolar, pokud jde o postupný přechod do kryptoměn.

CJ: Vaše působivá sbírka v květnu ocenila KuCoin na 10 miliard dolarů. Byla to úleva zajistit toto financování a ocenění těsně předtím, než trh zahájil svůj nejnásilnější pokles?

JL: Toto financování je inspirativní. Nový příliv kapitálu umožní společnosti KuCoin jít nad rámec centralizovaných obchodních služeb a rozšířit svou přítomnost ve Web-3.0. Mezitím nám toto financování pomůže úspěšně zvládnout pokles v tomto odvětví, i když máme dobrou pozici pro dlouhodobý medvědí trh.

CJ: Jak dobře jsou KuCoiny umístěny, aby přečkaly prodloužený medvědí trh, a objem klesl během tohoto výprodeje více, než byste očekávali?

JL: Kryptotrh je v nové kryptozimě s výrazným poklesem tržní kapitalizace a objemu obchodů. Ale pro KuCoin, na základě naší nepřetržité obchodní expanze a stabilního globálního uspořádání, je náš objem obchodů a růst uživatelů v první polovině roku 2022 stále působivý: V první polovině roku 2022 objem obchodů KuCoinu, včetně spotového a futures obchodování, přesáhl 2 biliony USD, což je nárůst o 180 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021. Při pohledu na různé trhy Evropa překonala ostatní z hlediska rychlosti růstu a dosáhla celkového objemu 481 miliard USD s nárůstem o 381 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. V Latinské Americe a Africe a na Středním východě bylo dosaženo celkového objemu 453 miliard USD a 392 miliard USD a míra růstu je 189 % a 152 %.

Takže pro nás může medvědí trh čelit více výzvám. Přesto jsme se správným směrem a pevnou vírou ve vývoj 100% přesvědčeni, že prorazíme více pro uživatele a průmysl a to fantastickým způsobem.

CJ: Máte nějaké plány následovat Coinbase a jít veřejně? Ovlivnil pokles vaše úvahy o možném načasování vstupu na veřejnost?

JL: V současné době zaměřujeme své úsilí a zdroje na vývoj inovativních produktů, abychom snížili bariéry vstupu uživatelů na trh s kryptoměnami a podpořili globální úsilí o regulaci KuCoinu, abychom lépe sloužili globálním uživatelům kryptoměn. Takže v krátkodobém horizontu neplánujeme vstup na veřejnost.

CJ: Proč byste radil zákazníkům obchodovat na Kucoinu na rozdíl od Coinbase, Binance nebo některých jiných burz?

JL: K této otázce chci jako první říct, že respektujeme každého konkurenta. Neustálý růst, průlom a pokrok v tomto odvětví spolu s našimi konkurenty nepochybně podpořily rychlý rozvoj odvětví.

Během těchto let vývoje byl KuCoin našimi uživateli nazván „Lidová burza“, což také ukazuje nejdůležitější vlastnosti a výhody KuCoinu. Zde je jen několik z nich.

Na KuCoinu si uživatelé mohou užívat nejnižší transakční poplatky v oboru. Poplatky za obchodování na KuCoinu začínají na 0,1 % pro tvůrce i příjemce. Pokud navíc používáte KCS k placení poplatků za obchodování, máte nárok na slevu 20 %.

V KuCoinu mohou VIP uživatelé (Lv 12) využívat maximálně -0,005% poplatek za Maker a 0,02% poplatek za příjemce. Jako domov skrytých drahokamů poskytuje KuCoin uživatelům příležitost být první, kdo se dotkne mnoha kryptodrahokamů. Nyní nabízíme více než 700 digitálních aktiv. A poskytujeme mnoho možností pasivního výdělku v KuCoin Earn, jako je staking, Burning Drops a další, aby uživatelé mohli vydělávat pod nízkým rizikem, což je na medvědím trhu pohodlnější.

CJ: Jedním z posledních trendů mezi burzami byl boj o snižování poplatků. Co si o tom myslíte a jak to souvisí se strategií KuCoinu?

JL: To je skvělá zpráva pro uživatele po celém světě. V tomto ohledu jsme vždy byli hrdí na to, že poskytujeme nejnižší poplatky za obchodování pro globální uživatele, což je také silným důkazem ambice společnosti KuCoin poskytovat služby pro všechny třídy investorů a snížit práh odvětví pro globální uživatele.

Snižovali jsme poplatky za obchodování pro uživatele ve všech aspektech. V současné době například poskytujeme novým uživatelům dárkový balíček pro nováčky v hodnotě až 500 USDT, aby uživatelé mohli hladce zahájit svou cestu za kryptoměnami. Uživatelé, kteří jsou držiteli KCS, mohou využít další slevu z poplatku za obchodování ve výši 20 %.

Uživatelé s různými VIP úrovněmi a požadavky na objem obchodování mají odpovídající slevy na poplatky atd. Kupóny na slevy z poplatků za obchodování jsou také často poskytovány našim uživatelům s různými obchodními preferencemi, takže si z mnoha aspektů lze užít lepší obchodní zkušenosti s nižšími náklady.

CJ: KuCoin utrpěl hack v roce 2020, přesto získal zpět velkou část finančních prostředků (a zajistil, že zákazníci budou v případě jakéhokoli nedostatku kompletní). Pokud by znovu došlo k nějakému nešťastnému incidentu, je to vaše praxe a myslíte si, že zveřejnění by mohlo pomoci zmírnit obavy nových zákazníků, že bezpečnost může být mezi kryptoměnovými burzami problémem?

JL: Incident z roku 2020 byl pro nás i pro průmysl pracně naučenou lekcí. Ale nakonec záleží na tom, že jsme byli schopni našim globálním uživatelům dokázat, že rychlé načasování reakce našeho týmu a hladké řešení procesů vedou ke skvělému řešení během krátké doby pod bedlivým dohledem celého světa.

A podle našeho názoru je zmírnění obav uživatelů o bezpečnost zveřejněním do jisté míry skutečně užitečné na psychologické úrovni. Ale mnohem důležitější je robustní bezpečnostní systém. Jsme tedy ochotnější soustředit se na vybudování týmu globálních bezpečnostních expertů, neustálou optimalizaci systému a nezničitelnou bezpečnostní obranu platformy, abychom uživatelům neustále přinášeli maximální bezpečnostní zážitek.

CJ: Mnoho burz, jako je Binance, mělo dobře propagované bitvy s regulátory. Obáváte se nebo vítáte zvýšenou regulační kontrolu v prostoru?

JL: Je odpovědností a povinností každé globální burzy respektovat zákony, předpisy a politiky různých zemí a regionů, bojovat proti terorismu a rozhodně bojovat proti praní špinavých peněz.

Je také životně důležité posouvat kryptoprůmysl směrem k růstu lepším způsobem, a to je základ, který KuCoin drží a který také následuje od samého počátku svého založení. Kromě toho společnost KuCoin uzavřela kolo získávání finančních prostředků před sérií B v hodnotě 150 milionů dolarů, které podpoří globální regulační úsilí společnosti KuCoin lépe sloužit 18 milionům uživatelů ve více než 200 zemích a regionech.

Obecně budeme i nadále „Lidovou burzou“, jak říká náš slogan, což znamená, že se budeme vyvíjet na základě potřeb našich zákazníků.