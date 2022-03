Společnosti Nuvei Corporation a XT.COM se spojily, aby usnadnily přijímání nových uživatelů, zjistil CoinJournal z tiskové zprávy.

Spolupráce mezi XT a Nuvei prostřednictvím posledně jmenovaného řešení pro zapínání a vypínání kryptoměny zjednoduší uživatelům financování jejich účtů prostřednictvím pohodlných platebních metod.

Mnoho způsobů, jak financovat účet

XT.COM je jednou z předních světových kryptoměnových burz. Záměrem partnerství je seznámit mnoho nových uživatelů s platformou XT.COM.

Je možné financovat účet prostřednictvím bankovního převodu, kreditních a debetních karet, Apple Pay atd. Uživatelé mají rychlý a bezproblémový přístup k více než stovce krypto aktiv.

Více než 30 milionů uživatelů

XT.COM má více než 300 000 aktivních uživatelů měsíčně. První sociální burza na světě má celkem přes 30 milionů uživatelů.

Díky integraci předního řešení pro zpracování plateb společnosti Nuvei mohou pohodlně a bezpečně získávat krypto aktiva přímo na platformě.

Nesčetné množství dostupných nástrojů

Burza nabízí přístup k široké škále produktů, včetně bezúročné marže, fiat měn, spotu, obchodování s deriváty, coin stakingu a nástrojů ETF. Uživatelé mohou přistupovat k platformě XT.COM přes iOs a Android na notebooku, stolním počítači a mobilu.

Prostřednictvím partnerství s XT.COM rozšiřuje Nuvei svůj dosah do různých regionů v Evropě, Asii a Severní Americe. Mezi partnery XT.COM patří Btok v Asii a Tapatalk v Severní Americe a Evropě.

Weber Woo, generální ředitel XT.COM, uvedl:

Společnost kryptoměny přijímá stále více. Ale jak se napojit z fiatu na krypto, to je pro většinu uživatelů největší bariéra. Díky spolupráci se Simplex by Nuvei můžeme uživatelům z celého světa pomoci snadno vstoupit do kryptosvěta.

Philip Fayer, předseda a generální ředitel Nuvei, dodal:

Jsme potěšeni, že můžeme podporovat XT.COM naším globálním on-ramp řešením. Naše partnerství umožní milionům nových uživatelů připojit se k ekosystému kryptoměn se známou eCommerce zkušeností s používáním každodenních platebních metod.