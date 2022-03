Generální ředitel Ripple, Brad Garlinghouse, označil nejnovější rozhodnutí newyorského soudce v případu Ripple vs. US Securities Exchange Commission (SEC) za „obrovské vítězství“ pro blockchainovou společnost.

„Pokud jste nedávali pozor tehdy, měli byste teď. Dnes obrovská výhra pro Ripple!“ řekl Garlinghouse.

Jeho komentář následoval po nařízení americké okresní soudkyně Analisy Torres, která zamítla návrh SEC srazit obranu Ripple's Fair Notice.

🚨JUDGE TORRES DENIES SEC MOTION TO STRIKE FAIR NOTICE DEFENSE.

JUST ADDED to our Document Library:

✅Order from Judge Analisa Torres that Denies the @SECGov Motion to Strike @Ripple's Fair Notice Defense 👇https://t.co/5LuEauaWAd

— CryptoLaw (@CryptoLawUS) March 11, 2022