Trh s kryptoměnami zakončí týden pozitivně poté, co ke své hodnotě přidal více než 2% za posledních 24 hodin.

Širší kryptotrh přidal za posledních 24 hodin více než 2%. V době tisku byla celková tržní kapitalizace kryptoměn vyšší než 1,26 bilionu dolarů.

Bitcoin se opět obchoduje nad 30 000 $ poté, co většinu tohoto týdne strávil pod touto hranicí. Ether, druhá největší kryptoměna na světě podle tržní kapitalizace, se po přidání více než 2% za posledních několik hodin opět obchoduje za 2 000 USD.

KNC, nativní token Kyber Network Crystal, je nejlepší mezi 100 nejlepšími kryptoměnami podle tržní kapitalizace. Za posledních 24 hodin KNC přidalo více než 24% ke své hodnotě.

Primárním katalyzátorem tohoto probíhajícího shromáždění je zahájení kampaně za doporučení KyberSwap. Tým Kyber Network v pátek prostřednictvím Twitteru oznámil, že šťastným výhercům rozdá 2 000 $ v tokenech KNC.

Tým uvedl, že deset náhodných šťastných výherců odejde s odměnami 200 $ v odměnách KNC.

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022