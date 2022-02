Bitgert se označuje za kryptoinženýrskou organizaci, která vyvinula nejrychlejší blockchain s rychlostí 100 000 TPS (transakce za sekundu) a téměř nulovým transakčním poplatkem. Stoupá na základě zpráv o kotaci KuCoinu.

Tato příručka obsahuje vše, co potřebujete vědět o bitgertu, zda stojí za to koupit a nejlepší místa, kde si bitgert nyní koupit.

Vzhledem k tomu, že BRISE je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit BRISE pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit BRISE právě teď, postupujte takto:

Doporučujeme Binance, protože se jedná o světově přední trading platformu s nabídkou různých aktiv, peněženku a burzu v jednom, dále nabízí jedny z nejnižších poplatků v oboru. Je navíc uživatelsky přátelská pro začátečníky a má více dostupných platebních metod, v porovnání s ostatními dostupnými službami.

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na SushiSwap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně BRISE.

Ekosystém Bitgert zahrnuje projekty pokrývající DeFi, NFT, Web3 a další. Síť má peněženku s podporou BRC20/ERC20/BEP20 v systémech Android a iOS. Nativní token BRISE běží na Binance Smart Chain.

Bitgert údajně dodal více než čtyři skvělé nové produkty během 200 dnů od svého uvedení na trh. Jedná se o peněženku BRISE pro tokeny BEP20/ERC20, swap BRISE pro tokeny BEP20, audity BRISE s podporou žebříčků a sázky BRISE.

V současné době má ve vývoji burzu. V oběhu je 420 000 000 000 000 tokenů. Nabídka je omezena na 1 000 000 000 000 000.

Nic nemůže nahradit vlastní průzkum. Jakékoli investiční rozhodnutí, které učiníte, by mělo být založeno na vaší odborné znalosti trhu, vašem přístupu k riziku a vlastnostech a rozložení vašeho portfolia. Zvažte také, jak byste se cítili při ztrátě peněz.

Tech News Leader je býčí ohledně ceny BRISE. Zatímco jeho současná cena je 0,00000062 USD, analytik předpovídá, že se může vyšplhat až na 0,00000122 USD za jeden rok, 0,00000362 USD za pět a 0,00002635 USD za deset let.

I am glad I invested and am #Hodling #bitgert $BRISE … all the projects its released and about to release this 2022 since its launch is amazing. I don’t want to be left behind again (not financial advice). Look at the 7 day chart at #CoinMarketCap pic.twitter.com/RItwbtdg4q

— NT (@NoelTCBU) February 21, 2022