Pojem identity je v kryptoměnách docela polarizující. Lidé někdy zapomínají, že bitcoin vyrostl ze specializovaného koutku internetu a zrodil se z ultraliberertářských ideálů se suverenitou, anonymitou a nezávislostí, které jsou ústředním bodem této práce.

Kryptoměna se samozřejmě zapojila i mimo bitcoin a dnes máme četné různé názory a tisíce projektů, některé s podobnými cíli, některé s odlišnými.

Concordium je blockchainový projekt vrstvy 1, který vkládá zašifrované ID do každé transakce, ke které dojde v síti. To je zajímavé, protože je to v rozporu s tím, co by některé cíle popsaly jako původní vize bitcoinu.

Zasedli jsme k rychlému minipodcastu s generální ředitelkou společnosti Concordium Lone Fonss Schroderovou, abychom o tom získali lepší vhled, který říká, že „mnoho obchodů se zhmotní, protože nevíte, s kým obchodujete“, a tvrdí, že toto identita je zásadní pro získání důvěry v prostor.

Diskutovalo se o dalších tématech, jako zda je regulace pozitivní věc (další věc, která může přivést maxi do záchvatu), o silných stránkách decentralizace a současném tržním prostředí, a přestože časová tíseň bránila Danovi a Joeovi zavrtat se do Schroderových odpovědí příliš hluboko, bude zařazena na program příště.

