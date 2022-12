Ztracených 100 BTC z podvodné burzy QuadrigaCX se náhle přesunulo

Klíčové info

Společnost QuadrigaCX vyhlásila bankrot v roce 2019 poté, co její generální ředitel Gerald Cotten zemřel za záhadných a náhlých okolností

O Cottenovi se tvrdilo, že je jediný, kdo má přístup ke cold wallets obsahujícím finanční prostředky

Později bylo odhaleno, že Cotten podváděl zákazníky pomocí QuadrigaCX a Ponziho schématu

Více než 100 BTC bylo v roce 2019 omylem převedeno do peněženky po oznámení o konkurzu, přičemž správce konkurzní podstaty EY uvedl, že finanční prostředky byly nyní ztraceny, protože nikdo neměl přístup

Tento víkend se peněženky znovu probudily a finanční prostředky byly převedeny do služby pro míchání kryptoměn

Spící bitcoinové peněženky patřící kontroverzní burze (ne, té ne) QuadrigaCX se tento víkend probudily. Více než 100 Bitcoinů vázaných na zaniklou burzu se přesunulo ze studených peněženek, které byly dosud považovány za peněženky, ke kterým neměl nikdo přístup.

QuadrigaCX, pro kohokoli kdo nezná, je burza založená Geraldem Cottenem a je námětem strhujícího dramatu Netflix „Trust No One: The Hunt for the Crypto King“. Byla to jedna z prvních mainstreamových burz, která v jednu chvíli zvládla více než 80 % objemu kanadských Bitcoinů. Jediným háčkem bylo, že to všechno byl podvod.

Co se stalo QuadrigaCX?

V roce 2019 vyhlásila bankrot, přičemž zákazníkům dluží téměř 200 milionů dolarů. Později se ukázalo, že šlo o Ponziho schéma, kdy si Cotten otevíral účty pod přezdívkami a připisoval si fiktivní zůstatky, které pak obchodoval proti nic netušícím zákazníkům. Celou dobu žil dvojím životem a výměna nebyla nic jiného než zástěrka pro staromódní Ponziho schéma.

Velká čtyřka Ernest and Young (EY) je správcem konkurzní podstaty a poskytla další vrstvu intrik, když oznámila, že společnost omylem poslala 100 Bitcoinů do peněženky, ke které neměla přístup.

„Dne 6. února 2019 Quadriga neúmyslně převedla 103 Bitcoinů… do studených peněženek Quadriga, ke kterým Společnost v současné době nemá přístup. Monitor spolupracuje s vedením na získání této kryptoměny z různých studených peněženek, pokud je to možné.“

CEO umírá za záhadných okolností

Důvodem, proč byla tato peněženka nedostupná, je samozřejmě to, že generální ředitel Cotten zemřel za záhadných okolností na cestách, což vyvolalo milion konspiračních teorií. Byl zřejmě jediný, kdo měl klíče k offline peněženkám obsahujícím krypto, a proto ho tolik obviňovalo, že předstírá vlastní smrt.

Tento víkend se peněženka, která v roce 2019 dostala oněch 100 BTC, náhle znovu aktivovala. Odeslal 36 BTC z této peněženky a 33 BTC z této peněženky, což byly dvě největší transakce. Více než částka je ale zajímavá destinace – coiny byly zaslány do míchací služby Wasabi, což je služba pro míchání kryptoměn, která zakrývá zdroj a cíl kryptofondů.

Co to znamená?

Je tedy Gerald Cotten naživu a zdráv a hrabe ve svých bitcoinových úsporách?

Magdalena Gronowska, inspektorka konkurzní podstaty a členka věřitelského výboru společnosti Quadriga, uvedla, že finanční prostředky neposunula společnost EY. A dřívější zprávy EY uváděly, že Cotten byl jediný, kdo měl přístup k peněženkám.

Upřímně, nikdo neví. To je jen další vrstva tajemství v příběhu, který už byl tak bizarní, matoucí a temný, jak jen mohl být. Jediné, co víme s jistotou, je, že Gerald Cotten byl podvodník a QuadrigaCX byl podvod, a nyní se mince, nad kterými měl kontrolu údajně pouze on – které byly považovány za ztracené, proto vzhledem k tomu, že zemřel – znovu hýbou.

Takže buď je Cotten naživu, nebo má k těm peněženkám přístup někdo jiný. Ale pokud byl jako herec legitimní, dovolte mi, abych se vás zeptal na toto: proč posílají peníze do mixážní služby?