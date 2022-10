Zuckerbergova sázka na metaverse se obrací vniveč

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg je pantomimický padouch.

Když Facebook loni oznámil, že se přejmenovává na „Meta“, čímž dal najevo, kam podle něj celé odvětví směřuje, některé to zklamalo.

„Jak se opovažují vzít si jméno metaverse,“ kritizovali mnozí. Přesto s mlhavým konceptem metaverse, který se nyní označuje spíše jako Web3, toto tlachání trochu utichlo.

Co přesně se ale děje se společností Meta a její snahou odstartovat novou éru sociálních médií?

Zuckerbergovo oznámení nijak nezmírnilo vlnu výprodejů, protože cena akcií Facebooku se dnes obchoduje za 129 dolarů, což představuje nepříjemný propad o 59 % od oznámení změny značky.

Téměř rok po změně značky Meta se Zuckerbergova utopická vize světa virtuální reality typu Ready Player One nikdy nezdála tak vzdálená.

Na tomto cíli pracují tisíce zaměstnanců, ale dosavadní výsledky jsou přinejmenším nevalné. Tento týden unikly interní poznámky, o nichž informoval server Verge.

Jistě se mnou budete souhlasit, že měly pochmurný tón.

„Proč si produkt, který jsme vytvořili, nezamilujeme natolik, abychom ho neustále používali“? Zeptal se viceprezident společnosti Meta pro Metaverse Vishal Shah.

„Pravdou je, že když ho nemáme rádi my, jak můžeme očekávat, že ho budou mít rádi naši uživatelé?“ dodal.

„Souhrnná tíha papírových škrtů, problémů se stabilitou a chyb příliš ztěžuje naší komunitě zažít kouzlo Horizonu.“ Další citace se týkala hry pro virtuální realitu společnosti Meta.

Pokles metaverzních tokenů za poslední rok je markantní. Samozřejmě, že tokeny kryptoměn na celém trhu spadly z útesu, ale rozsah, ve kterém tokeny související s metaverse klesly, je přesto znepokojující.

Když se podíváme na devět tokenů v top 100 CoinMarketCap, které jsou klasifikovány jako související s „metaverse“, je průměrný pokles od rebrandingu Meta skličující. Zakreslil jsem je do níže uvedeného grafu:

Ještě znepokojivější je pokles uživatelů těchto her. I když se zdálo, že kolem aktivních uživatelů na Decentraland dochází k nesprávným hlášením – s alarmujícími údaji naznačujícími, že 38 aktivních uživatelů denně je přehnaných – skutečností je, že zapojení do těchto metaverse her se zhroutilo v souladu s cenami tokenů.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022