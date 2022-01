Disse 10 Metaverse-kryptoer kan gøre dig rig i 2022

Der har været meget begejstring omkring Metaverse-kryptovalutaer siden 2021. Dette har meget at gøre med Facebooks rebranding til Meta. Som en af de største teknologiorganisationer på global plan, skabte Facebook en øjeblikkelig appel til et marked, der har oplevet mange tekniske forbedringer siden 2019.

Faktisk var Metaverse kryptovalutaer i slutningen af 2021 blandt de bedste performere. Nogle af dem leverede gevinster på op mod 10.000 % inden for året. Med mange positive fremskrivninger omkring Metaverse, tyder alt på, at Metaverse kryptovalutaer kan klare sig bedre end markedet i år.

På dette grundlag giver det mening at begynde at spejde efter de bedste Metaverse kryptovalutaer at købe for 2022. Kryptomarkedet er lige begyndt at komme sig efter en massiv korrektion tidligere på året, hvilket betyder, at de nuværende priser er en perfekt indgang til høj kvalitet projekter.

For at gøre det nemmere for dig at vælge, er her 10 af de bedste Metaverse kryptomønter, der kan eksplodere i 2022. Selvom kryptovalutamarkedet ikke tilbyder nogen garantier, har disse 10 Metaverse kryptovalutaer et stort potentiale til at slå markedet i 2022.

Decentraland (MANA)

Decentraland har vist sig som en af de mest anvendte Metaverse-kryptovalutaer på markedet i dag. I slutningen af 2021 skabte Decentraland overskrifter, da et stykke virtuel ejendom til en værdi af 2,4 millioner dollars blev solgt på dens Metaverse.

De seneste nyheder om Decentraland involverer Samsung, som åbnede en virtuel butik i denne Metaverse. Med så højprofilerede adoptioner er der ingen tvivl om, at Decentraland kunne klare sig ret godt i 2022.

Udover denne voksende adoption har Decentraland en fordel, fordi det får hele essensen af Metaverse. Metaverse er beregnet til at være fællesskabsejet, hvilket giver alle på planeten mulighed for at gøre, hvad de vil. Det er præcis, hvad Decentraland gør, fordi en DAO styrer det. Stort set alle, der ejer MANA-tokens, har magten til at bestemme, hvordan beslutninger træffes på Decentraland. Det er en stor sag, og man kan se MANA-raket i 2022 og derefter.

Sandbox (SAND)

Sandbox steg med tusindvis af procenter i 2021. Mens den startede året i minus, ser den ud til at have fundet bunden og oplever i øjeblikket en opadgående momentum.

Indtil videre har Sandboxs succes meget at gøre med dens tilgang til et stort og hurtigt voksende spiløkosystem. Dette har tiltrukket spillere, der har kigget på spil for at tjene penge for at have det sjovt og leve af spil.

Desuden kan belønningerne vundet eller oprettet i Sandbox-spiløkosystemet nemt overføres til enhver anden platform. Dette har gjort det til en af de bedste platforme for spillere og skabere, der ønsker at tjene penge på NFT-spil.

I betragtning af, at SAND-tokenet er nødvendigt for, at man kan handle inden for Sandbox-økosystemet, kan adoptionen vokse i 2022. Med alle disse faktorer i spil, er det ikke overraskende, at SAND er en af de 10 bedste Metaverse-kryptomønter, der kan eksplodere i 2022.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity var ligesom de to andre ovenfor en af de bedste Metaverse-kryptovalutaer i 2021. Ser man fremad i 2022, er der flere grunde til at tro, at AXS stadig kunne overgå det bredere kryptovalutamarked med en enorm margin. En af de nøglefaktorer, der sandsynligvis vil drive Axie Infinity-aktiekursen i 2022, er FOMO omkring Metaverse kryptovalutaer.

Da det er en af de mest anerkendte Metaverse kryptovalutaer, vil det sandsynligvis opleve en stigning i investeringer, efterhånden som spændingen omkring Metaverse kryptoer stiger.

Det bedste ved det hele er, at Axie Infinity har et stærkt og velfinansieret udviklerteam. Tilbage i 2021 rejste virksomheden bag Axie Infinity mere end 150 millioner dollars fra sine venturekapital-støtter. Pengene er blevet brugt ansvarligt, og i oktober 2021 udkom Axie Infinity version 2.

En kombination af markedsanerkendelse og en velsmurt pengemaskine placerer AXS blandt 10 af de bedste Metaverse kryptomønter, der kan eksplodere i 2022.

RFOX (RFOX)

Metaverse er ligesom alle andre aspekter af kryptovalutamarkedet. Selvom det kan betale sig at investere i kryptovalutaer med store kapitalandele, findes det maksimale profitpotentiale normalt i kryptovalutaer med lavere kapitalandele. Det er her RFOX kommer ind i billedet. RFOX har en markedsværdi på lidt over $120 millioner . Dette giver det en masse plads til at vokse, efterhånden som spændingen omkring Metaverse vokser.

Udover den lave markedsværdi er der grundlæggende årsager til, at RFOX giver mening som en investering. Mens de fleste Metaverse kryptovalutaer er fokuseret på spilindustrien, tager RFOX en mere holistisk tilgang til Metaverse med det mål at bygge en kopi af den virkelige verden , inklusive handel på Metaverse.

Dette giver RFOX et bredere anvendelsesområde og kan spille en stor rolle i dens langsigtede vækst. Af denne grund er RFOX en af de 10 bedste Metaverse kryptomønter, der kan eksplodere i 2022.

Terra Virtua Kolect (TVK)

Ligesom RFOX kommer Terra Virtua Kolect på listen over de 10 bedste Metaverse kryptomønter, der kan eksplodere i 2022 på grund af deres lave markedsværdi. TVK er stadig i sin vorden og har en markedsværdi på lidt over $116 millioner. Det betyder, at den har meget plads til at vokse, efterhånden som investeringerne i Metaverse vokser.

Det er dog ikke kun den lave markedsværdi, der gør TVK til en værdig Metaverse-investering i 2022. Der er også det faktum, der har en række digitale samleobjekter . Den har alt fra Godzilla-v-Kong til Top Gun. Dette har gjort det til en favorit blandr spillere, en faktor, der kan hjælpe med at øge værdien af TVK, efterhånden som året skrider frem.

Star Atlas DAO (POLIS)

Atlas er det perfekte Metaverse for spillere og fremtidsforskere, der kan spille for at tjene penge, der elsker at forestille sig verdenen hundredvis af år frem. Måden det fungerer på er enkel, spillere løser problemer i en futuristisk version af jorden 600 år fra nu af og optjener belønninger for det. Ligesom andre Metaverse-projekter på markedet i dag, gør aspektet ved at tjene belønninger, der kan sælges som NFT'er, POLIS til en meget attraktiv Metaverse-platform for spillere.

POLIS er en perfekt investering, fordi det er tokenet, der bruges til transaktioner inden for Star Atlas DAO fra et investorperspektiv. Dette betyder, at efterhånden som flere spillere kommer ind i Star Atlas DAO-økosystemet, vil værdien af POLIS stige.

Desuden har POLIS en ret lav markedsværdi (under $100 millioner) . Dette giver masser af plads til vækst, når man tænker på, at Metaverse kan være et billion-dollar marked i 2030'erne.

Defina Finance (FINA)

Mens kryptovalutamarkedet har været i en nedadgående trend i de første to uger af januar 2022, har FINA trodset tendensen. Det har oplevet en opadgående tendens i hele denne periode, og momentumet er på vej op.

Defina er en relativt ny platform og giver spillere en alt-i-en platform til at indsamle, spille og bytte NFT'er . Alt, hvad spillere skaber i Defina Finance-økosystemet, ejer de fuldt ud. Dette gør platformen yderst attraktiv for play-to-earn-spillere, som også ønsker at skabe en portefølje af NFT'er til langsigtet velstandsskabelse.

Den største grund til, at Defina er et must-hold i år, er dets token-tilbagekøbsprogram. I december 2021 annoncerede Defina et rigeligt BNB-budget, der bliver brugt til at tilbagekøbe tokens fra det sekundære marked og belønne indsatser. Der skabes en mere elastisk byttepulje med 40 % af salget.

Som et aktietilbagekøbsprogram på aktiemarkederne er dette en faktor, der kan hjælpe med at skubbe FINA til nye højder i 2022. Af denne grund kan FINA være blandt de 10 bedste Metaverse kryptomønter, der kan eksplodere i 2022.

Etherland (ELAND)

Etherland er et af Metaverse-projekterne med det højeste potentiale for adoption i fremtiden. Det er fordi det sigter mod at forbinde den virtuelle og den virkelige verden ved at omdanne genstande fra den virkelige verden til NFT'er.

ELAND-tokens er et udvekslingsmiddel, der sikrer unikheden, pålideligheden og ægteheden i et NFT-indhold, der repræsenterer data fra den virkelige verden. Det garanterer også, at du har fået det, der er dit.

Dette er en stor sag, da det kan låse op for en helt ny verden, hvor stort set alt fra biler til fast ejendom kan omdannes til digitalt omsættelige NFT'er. Dette potentiale kombineret med det faktum, at ELAND stadig er en small-cap kryptovaluta ($1 million markedsværdi), gør den til en af de bedste Metaverse kryptomønter, der kan eksplodere i 2022.

DotMoovs (MOOV)

DotMoovs er en interessant Metaverse-platform, idet den tager fat på fodboldmarkedet for mange milliarder dollars. Det giver venner mulighed for at satse på spil og endda spille virtuel fodbold, ligesom de ville gøre på konventionelle virtuelle fodboldplatforme som FIFA.

Den eneste forskel er, at belønningerne sker i MOOV-tokens, der enten kan veksles til Fiat eller andre kryptovalutaer. I bund og grund har spillere det sjovt, mens de samtidig tjener penge på fantasy fodbold.

MOOV kan også satses, hvilket skaber et element af passiv indkomst omkring MOOV . Med en kombination af et stort marked (fodbold) og hypen omkring Metaverse som helhed, er det ikke svært at se, hvorfor MOOV er en af de 10 bedste Metaverse kryptomønter, der kan eksplodere i 2022.

MetaHero (HERO)

MetaHero er et af Metaverse-projekterne, der er steget ret hurtigt, siden det blev lanceret. Det er vokset så hurtigt på grund af dets brug af en teknologi, der skaber ultrarealistiske avatarer i Metaverse.

Dette har givet det et stort potentiale for adoption, ikke kun i spil, men også i flere andre industrier. Udover sine tekniske muligheder har MetaHero en relativt lav markedsværdi . Dette giver det en masse plads til vækst i fremtiden, efterhånden som adoptionen vokser.

Konklusion

Alle ovenstående Metaverse kryptovalutaer har en stor chance for at eksplodere i værdi i 2022. Du skal dog være opmærksom på, at kryptovalutaer er meget volatile investeringer. Som sådan er det bedst at lave din egen research, før du investerer i nogen af dem.