10 bedste kryptovalutaer at købe i februar 2022

Følgende liste indeholder de ti bedste mønter, du bør investere i, inden februar løber ud.

1. Bitcoin (BTC)

Midt i miljøbekymringerne legaliserer nogle lande allerede Bitcoin og bruger det som et lager af værdi. Lige nu er bitcoin er $44.199 værd med en markedsværdi på $841 milliarder. Den tilgængelige forsyning er 2 millioner mindre end dens samlede forsyning. På grund af den halvering, der finder sted hvert fjerde år, forudser eksperter, at prisen vil stige mellem nu og den næste halvering som finder sted i 2024.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum er den første smarte kontraktplatform og har siden nydt godt af first-mover-fordel. På grund af bekymringerne omkring proof of work-minemodellen er der planer om at flytte blockchain til proof of stake-konsensusalgoritmen. Et træk, som eksperter mener, ville gøre dets vedtagelse og pris godt. Det handles for 3.193,3 USD i dag, med over 110 millioner i omløb, efter at have toppet med 4.878 USD i november 2021.

3. Binance Coin (BNB)

Dette er det oprindelige symbol på den gigantiske udvekslingsplatform – Binance. Det bruges til at afvikle transaktioner og indsatsformål. Det har en markedsværdi på $70,8 milliarder med en enhedspris på $421,05. For en mønt, der regelmæssigt bliver brændt, har den maxet hele sin forsyning.

4. Polkadot (DOT)

Polkadot er en blockchain af blockchains, der kører med lave omkostninger og høj hastighed. Det er rettet mod at bekæmpe de tre nøgleproblemer i pioner-blockchains. DOT toppede på $54,98 i november 2021, men er $21,95 værd lige nu. DOT bruges til at køre netværket.

5. Polygon (MATIC)

Polygon er en lag-2 blockchain skabt til at løse problemerne med Ethereum blockchain. Bortset fra det, understøtter den Ethereum Virtual Machine. MATIC bruges til at drive platformen og deltage i governance. Det koster $2,03 lige nu med en markedsværdi på $13,8 milliarder.

6. Tether USD (UST)

UST er stablecoinen skabt af Terraform Labs på Terra blockchain. I modsætning til de fleste populære stablecoins er den stabiliseret af smarte kontraktalgoritmer. Det bruges til at undgå volatiliteten i andre kryptovalutaer under bjørneløb. Det koster $1,00 med en tilgængelig forsyning på 11,3 mia.

7. Monero (XMR)

Monero er den største privatlivs blockchain, der understøtter private og censur-resistente transaktioner. Ringsignaturer, stealth-adresser og ring-CT er nogle værktøjer, der bruges til at gøre dets transaktioner fortrolige og usporbare. XMR, det indfødte token, har en tilgængelig forsyning på 18,1 mio. Det koster 183,52 USD lige nu med en markedsværdi på 5 milliarder USD.

8. Terra (LUNA)

Terra er en DeFi-platform, der gør det muligt for brugere at skabe stablecoins. Disse stablecoins er stabiliseret af LUNA og smarte kontraktalgoritmer. LUNA kan satses og bruges til at deltage i platformens styring. Det koster $57,22 lige nu, men toppede med $103,34 i december 2021.

9. Ripple (XRP)

Ripple er en blockchain, der understøtter grænseløse transaktioner mellem banker, hvor over 200 banker allerede bruger det. Det er hurtigere og billigere end den traditionelle metode. XRP bruges til at tilvejebringe likviditet til disse transaktioner. Det koster 0,89 dollars med et samlet udbud på 100 milliarder dollars og en markedsværdi på 42,6 milliarder dollars.

10. Sandbox (SAND)

Sandbox er et metavers, der gør det muligt at skabe og tjene penge på spiloplevelser. SAND bruges til at drive platformen og til at afvikle transaktioner. Det oplevede en prisstigning på over 7000% og koster $4,78 lige nu. Det har en markedsværdi på $4,9 milliarder, med over 1 milliard i omløb i øjeblikket.

Selvom alle disse mønter har et stort potentiale, bør du ikke gå videre og investere i dem uden ordentlig research. Investering i kryptovaluta er meget risikabelt, så du bør handle klogt.