Vinter-OL 2022 i Beijing var det øjeblik, hvor hele verden for første gang blev introduceret til Kinas første officielle digitale valuta: den digitale yuan.

Mere end £222.000 siges at blive brugt med landets eget digitale token hver dag, ifølge nye rapporter fra People's Bank of China (PBoC). Deltagerne, besøgende og arrangørerne ville bruge 2 millioner e-CNY til en værdi af $316.000 hver dag. Generaldirektøren for Digital Currency Research Institute, Mu Changchun, leverede dataene under et webinar afholdt af Atlantic Council. Her sagde han:

"Jeg har en grov idé om, at der er flere eller et par millioner digitale yuan brugt til betalinger hver dag, men jeg har ikke de nøjagtige tal endnu."

Han tilføjede, at der endnu ikke var en opdeling af antallet af transaktioner mellem kinesiske statsborgere og udenlandske deltagere. Embedsmanden bemærkede stadig, at udenlandske brugere har en tendens til at bruge hardware-punge mere, med henvisning til e-CNY-debetkortene, der ligner kreditkort uden den normale chip og magnetstribe. Mu Changchun sagde:

"Software-pungene bruges hovedsageligt af indenlandske brugere."

Dette rapporterede beløb spiller en vigtig rolle i bidraget fra CBDC i Kina. Det samlede transaktionsvolumen for den digitale yuan nåede 13 milliarder dollars i november 2021 siden lanceringen af CBDC i april 2020. Den kinesiske regering har brugt reklamen for vinter-OL til at promovere CBDC. Den statskontrollerede Bank of China oprettede en række særlige pengeautomater på nogle centrale steder under legene, så internationale gæster kunne konvertere deres udenlandske pengesedler til e-CNY eller almindelige yuan-sedler.

Verdens første introduktion til den digitale Yuan

Shijingshan har åbnet en hjemmeside for de kommende vinter-OL, og den er begyndt at støtte betalinger foretaget med statens digitale penge kendt som e-CNY. Kina har også uddelt virtuelle røde kuverter indeholdende en prototype af den digitale yuan. Beboere i Beijing og Shanghai kan teste valutaen i daglig brug på denne måde.

Shijingshan er et distrikt i den vestlige del af Beijing. Deres hjemmeside oplyser, at over 200 forhandlere støtter betalinger foretaget ved hjælp af e-CNY på udvalgte steder omkring legene, inklusivt McDonald's. Du husker måske denne mønt under dens oprindelige projektnavn, DCEP, Digital Currency Electronic Payment.

For nylig annoncerede den kinesiske regering, at den ville distribuere 200.000 virtuelle røde kuverter, der hver indeholder 200 digitale Yuan, som er godt 20 £ værd. Shanghai har annonceret en lignende plan og er klar til at uddele 350.000 virtuelle røde kuverter til folk over hele byen under næste uges Dragon Boat Festival. Giveaways er en del af Kinas landsdækkende pilotprogram for yderligere at teste den digitale valuta. Indtil videre er denne nye valuta blevet afprøvet i otte byer.

Bekymringer om sikkerhed og privatliv

Egenskaberne ved den digitale yuan har rejst nogle bekymringer omkring sikkerhed og privatliv. Faktisk betragter nogle amerikanske senatorer CBDC som en "massiv sikkerhedstrussel mod individuelle brugere."

Den britiske spionchef Jeremy Fleming hævdede i slutningen af 2021, at CBDC-brug kunne give Beijing mulighed for at spore brugere og overvåge globale transaktioner. På trods af bekymringerne tilbyder CBDC'er en god mulighed for at demokratisere betalingssystemer.

Forbud mod prægning

Kinas har en anti-kryptovaluta holdning, mens den har øget vedtagelsen af CBDC. Ifølge de seneste rapporter er så mange som 2 millioner enheder til brug af krypto-prægning fanget i Kinas tidligere minehub.

Minearbejdere, altså personer der præger, der forsøgte at flytte deres aktiviteter til Nordamerika, har angiveligt tabt millioner af dollars, mens de forsøgte at eksportere hardware til at drive krypto-prægningen.