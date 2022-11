4 af de Bedste Metaverse Krypto Mønter At Købe i 2023

Det forventes at metaverset vil eksplodere i løbet af de kommende år. Bloomberg forudser at metaverset vil have en værdi på 800 milliarder dollars i den nærmeste fremtid, hvilket flere danske medier i øvrigt begyndt at være enige i . Derfor er det lige nu det perfekte tidspunkt at gå på udkig efter de bedste metavers krypto projekter, der vil klare sig bedst i fremtiden af social interaktion.

I denne artikel vil vi introducere dig for fire af de bedste metaverse krypto projekter på markedet i dag, der kunne tage fart i 2023.

1. Metacade (MCADE) – Det Bedste Overordnede Metavers Krypto Projekt

Metacade planlægger at blive den primære destination, hvor spillere kan lære om, tjene penge på, og styre fremtiden for Play2Earn-spil. I Metacade vil du være i stand til at forbinde dig med et levende fællesskab af ligesindede spillere og Web3-fanatikere, for at deltage i verdens første spillerejede virtuelle arkade.

På Metacades platform vil der være mulighed for at finde anmeldelser af de seneste Play2Earn-titler, slå ranglister op og dykke ned i nogle af de hotteste GameFi-alphas, som er udgivet af brancheeksperter, for at hjælpe dig med at deltage i det næste skridt i gaming-revolutionen. For at tilskynde fællesskabet til at hjælpe med at gøre Metacade til den ultimative ressource indenfor GameFi, så belønnes brugerne med MCADE-tokenet, hver eneste gang de deler en anmeldelse, alphaer eller indhold, hvilket betyder, at du kan tjene penge på blot at dele din ekspertise med andre.

Metacades ultimative mål er sende gaming tilbage i hænderne på spillerne. Efterhånden som den traditionelle spilbranche bliver til en mere og mere elendig sektor, der domineres af mikrotransaktioner og aktionær overskud, så lader Metacade brugerne bidrage med deres mening om de spil, som de kommer til at spille med ‘Metagrants’.

Metagrants, som lanceres i 2023, er en mekanisme, der vil tillade spiludviklerne at indsende deres projekter i en konkurrence, som fællesskabet efterfølgende vil kunne stemme om. Vinderne med de fleste stemmer modtager finansiering og støtte fra Metacade til at udvikle deres spil sammen med det fællesskab der valgte dem, hvor det færdige spil tilføjes til Metacades virtuelle arkade.

Selvom brugerne kan tjene mere på deres foretrukne Play2Earn-spil ved at læse de bedste tips eller konkurrere i en række eksklusive turneringer, så vil de også være i stand til at finde en mere permanent rolle i GameFi-økonomien med Metacade.

Som en del af køreplanen for 2024 lancerer Metacade et jobforum, der vil indeholde snesevis af muligheder for at fællesskabet kan få foden indenfor i spilbranchen. Disse roller vil spænde lige fra at blive deltids beta tester til at optræde i en senior rolle hos en af de mest banebrydende virksomheder i spidsen for Web3.

Med tiden vil Metacade blive til en DAO, hvilket betyder, at hovedteamet vil træde tilbage og overdrage lederstillingerne til de mest værdsatte medlemmer af fællesskabet. Når dette sker, så vil brugerne være i stand til at stemme om de forskellige nøglebeslutninger, såsom de fremtidige ledere, begrænsninger af token udbuddet, partnerskaber, nye funktioner og meget mere.

2. Star Atlas (ATLAS) – Til De Galaktiske Udforskere

Star Atlas er et Play2Earn-spil med rumtema, der forventes at blive et af de bedste metaverse projekter derude. Projekter er mest sammenligneligt med EVE Online , der er et utroligt succesfuldt rumspil, der har tiltrukket hundredtusindvis af daglige spillere på grund af dets utroligt detaljerede univers.

Star Atlas udspiller sig i år 2620, og ligesom EVE Online er spillet udstyret med avancerede rumfartøjer, fraktionsalliancer og territorier der kan erobres, bortset fra én eneste forskel: spillerne kan rent faktisk eje deres aktiver. Formålet med Star Atlas er at få dit rum imperium til at vokse, hvilket gøres ved at gennemføre quests, kæmpe om land, drive minedrift efter ressourcer eller opdage sjældne skatte. Hvert eneste aktiv i spillet gemmes som en NFT på Solana blockchainen, og har derfor værdi i den virkelige verden.

Mens andre Play2Earn-spil fokuserer på grinding for at optjene tokens i spillet, så ønsker Star Atlas at gøre denne proces så sjov som overhovedet muligt. Spillerne kan vælge at deltage i kampe eller rumskibs kapløb for at optjene ATLAS-tokenet. Andre foretrækker måske at slå sig sammen for at opdage planeter fyldt med ressourcer, som kan udvindes, raffineres og handles ved hjælp af et netværk af minedriftsanlæg, raffinaderier og forhandlere for at tjene rigtige penge. Hvis du ejer et VR-headset, så kan du endda opleve rumflyvning fra et fordybende førstepersonsperspektiv.

Når du har indgået i en alliance med andre spillere, så kan du nu begynde at bygge hele byer, der indeholder deres egne regionale decentraliserede autonome organisationer (DAO’er), så hver eneste regions borgere kan stemme om, hvad fraktionen skal fokusere på næste gang, såsom at angribe de andre spilleres territorier eller hvordan man bedst forsvarer sig mod et forestående angreb fra en rivaliserende fraktion.

Ved at lade sig inspirere en smule af EVE Online, så er Star Atlas klar til at kombinere de bedste aspekter af dette allerede succesfulde spil med den fantastiske mulighed for virkelig at eje dine aktiver i spillet på blockchainen. Hold derfor godt øje med Star Atlas – det kunne nemlig snart blive et af de største og bedste metaverse krypto spil, som verden nogensinde har set.

3. Highstreet (HIGH) – Måske Det Mest Fashionable Token

Highstreet er et af de bedste metaverse-projekter derude, og med god grund. Holdet bag Highstreet udnytter metaversets iboende evne til at skabe en shoppingoplevelse på et helt nyt niveau, ved at give virkelige brands mulighed for at fremvise deres fysiske varer i en virtuel verden. Med mærker som Balenciaga, LVMH og Adidas, der begiver sig ind i metaverset, så ønsker Highstreet at blive en løsning, hvor enhver virksomhed vil kunne etablere deres butik i metaverset, og således træde ind i den næste generation af handel.

Fysiske produkter, såsom sko eller t-shirts, er tokeniseret på blockchainen som NFT’er. De shoppende kan købe disse NFT’er og derefter indløse dem for den fysiske vare. Ved at bruge Highstreets integration med Shopify kan disse ordrer automatisk sendes til brandets backend for fysisk levering

Highstreet er dog mere end blot et virtuelt indkøbscenter. Der er i stedet tale en hel metavers verden, hvor brugerne kan gennemføre quests, socialisere med de andre spillere og deltage i eksklusive begivenheder i en Play2Earn MMORPG-verden. Udover Highstreet Marketplace er der også Highstreet Homes, som fungerer fuldstændigt ligesom rigtige hjem. Du kan fuldstændigt tilpasse dit hjem så det matcher din stil, hænge ud med dine venner og endda tage dig af dine virtuelle kæledyr!

Ude i Highstreet World kan du tjene penge ved at gennemføre quests og kæmpe mod monstre på steder, såsom Binance Beach, AVAX Alps og Animoca Archipelago. Hvert eneste område kommer med sin egen historie og en række unikke monstre, der således forvandler Highstreet til en spændende verden fyldt med snesevis af unikke oplevelser.

Overordnet set blander Highstreet den fysiske virkelighed med den virtuelle verden på en utrolig unik måde. Med blockchain-brands som Binance og Avalanche ombord, så er Highstreet nu klar til en glorværdig fremtid, som et af de bedste metaverse krypto projekter.

4. The Sandbox (SAND) – Tager Byggeriet til Nye Højder

The Sandbox er en virtuel 3D-verden, der giver brugerne mulighed for nemt at bygge og udforske spil og oplevelser, der alle kan tjenes penge på. Projektet bliver ofte sammenlignet med Minecraft og Roblox på grund af dets blok-baserede, pixel-baserede design, og denne æstetik har ført til, at The Sandbox er blevet en af de bedste metaverse mønter derude.

Den store forskel mellem The Sandbox og disse spil er dog, at det er 100% decentraliseret, hvor næsten alle aspekter af spillet ejes af dets brugere. Ved at bruge SAND-tokenet kan spillere købe digital ejendom, unikke genstande i spillet og wearables for derved at kunne tilpasse deres avatarer, som alle er gemt på blockchainen og repræsenteres af deres egen NFT.

Grundene opbevares eksempelvis på blockchainen som et LAND token, mens de forskellige objekter og wearables repræsenteres som ASSET tokens. Mens LAND har en fastsat mængde, så kan ASSET’s laves af alle ved at bruge VoxEdit værktøjet . VoxEdit gør det muligt for brugerne at manipulere de forskellige blokke, der går under navnet voxels, til at bygge nærmest alt, hvad de nogensinde kunne drømme om, såsom skulpturer, karakterer, våben og meget mere. Disse objekter kan derefter købes og sælges for en profit på The Sandbox Marketplace .

Den nok mest imponerende af alle funktionerne på The Sandbox er dog deres Game Maker . Game Maker giver alle mulighed for at skabe hele spil uden at være i stand til at kunne skrive så meget som en linje kode, og kommer med kampmekanik, plots, AI-adfærd og endda kameraskabeloner. Disse funktioner har ført til, at dusinvis af spil og oplevelser er blevet bygget, så hele fællesskabet kan spille, 100% gratis.

The Sandbox er hurtigt blevet til et af de bedste krypto metaverse projekter efter at have underskrevet brand-aftaler med adskillige store navne. Warner Music Group har f.eks. lanceret en forlystelsespark med musiktema i The Sandbox’s metaverset, mens The Walking Dead og Snoop Dogg også har deres egne spil, der har tiltrukket tusindvis af spillere. Selv smølferne kan findes i The Sandbox’ metaverset!

Conclusion – Metacade Vinder På Ægte Diversitet

Som du nok kan se, så er der adskillige kandidater, der kunne ende med at indtage førstepladsen i det spirende metaverse kryptomarked. Men idet konkurrencen forventes at stige efterhånden som metaverse-spillene eksploderer i popularitet, så er det dog vanskeligt definitivt at sige, hvilken mønt der vil tage førerpladsen, og således blive den bedste investering.

Men idet Metacade viser nogle ekstremt attraktive funktioner, såsom dets virtuelle arkadespil bibliotek, det dynamiske online fællesskabs hub og play2earn belønninger – i kombination med en række stærke udviklingsmuligheder, såsom Metagrants – så kunne Metacade hurtigt indtage førstepladsen, som det bedste metavers krypto projekt i 2023 at investere i. Ved at træde udenfor de sædvanlige grænser hos de enkelte titler indenfor GameFi og Play2Earn sektoren for i stedet at samle det hele på én platform, så tilbyder projektet en væsentlig værdi, som er svær at hamle op med.

Metacade forventes at vokse hurtigt efterhånden som GameFi branchen fortsætter med at ekspandere som helhed – uafhængigt af de enkelte spils præstationer. Og holder man alt dette op mod det faktum, at tokenet stadig er i presale fasen, så befinder det sig i en førsteklasses position til at snuppe en kæmpe økonomisk fordel i løbet af det kommende årti, hvilket netop er grunden til, at vi har kronet dette som det bedste metaverse krypto token at købe i 2023.