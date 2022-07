42% af alle de mislykkede kryptovaluta handelsplatforme er forsvundet, og har efterladt brugerne i stikken

Vigtigste konklusioner

Krypteringsfejlene steg med 252% i 2019 og 17% i 2020

42% af fejlene på handelsplatformene opstod uden at der blev givet nogen forklaring til brugerne, mens 9% skyldtes svindel

Kun 22% af de mislykkede handelsplatforme skyldtes forretningsmæssige årsager

Men efterhånden som markedet ryster midt i den store turbulens, så kunne der fremover være flere børser, der går under på grund af forretningsmæssige årsager

Antallet af mislykkede kryptovaluta handelsplatforme forventes at falde med 55% i år

Kryptovaluta har indtil videre stået overfor et turbulent marked i år, hvor markederne er faldet kraftigt i takt med at Fed bliver stadig mere aggressiv grundet inflationsbekymringerne, og det geopolitiske klima forværres, og hvor investorerne flygter i retning af kontanter som sikker havn.

Nogle gange går projekter helt under. Dette er en grundlæggende præmis hos enhver startup i enhver branche, men det gælder især i en så risikabel og ny branche som kryptovaluta. Ved at indsnævre mit fokus til de centraliserede handelsplatforme, så var jeg nysgerrig efter at se, hvor mange (og ikke mindst hvorfor) kryptovaluta handelsplatforme, der til dato er gået under.

Antal mislykkede handelsplatforme

Efter 23 børser gik under i 2018, så eksploderede dette tal til 252% i 2019 før tallet igen steg med yderligere 17% i 2020. Nu hvor niveauet er forblevet uændret i 2021, så er der i år endelig sket en forbedring med en reduktion på 55% i forbindelse med fejl – hvis resten af året altså vil ligne de første seks måneder.

Men vent bare til du ser grundene til at de gik under…

[inv-florish id="10626876"]

Årsagerne til de mislykkede handelsplatforme

Årsagerne er dog mere spændende her. Utroligt nok forsvandt 42% af mislykkede handelsplatforme ganske enkelt sporløst. Dette svarer til 134 handelsplatforme, hvilket understreger, hvor uigennemsigtigt kryptovaluta området kan være. En af de mest berygtede af disse forsvindingsnumre var for eksempel den Singapore-baserede børs CoinBene. Sidste november modtog brugerne en meddelelse ud af det blå:

“På grund af vedligeholdelsen af den globale CoinBene-server, så vil der være et problem med at logge på (på) siden www.coinbene.com. Dette beklager vi utroligt meget”.

Dette viser, hvor pludseligt disse enheder kan gå under, og hvor langt bagefter lovgivningen rent faktisk er. Den (tidligere) børs endte også med at blive inkluderet i en rapport til SEC om børser og falske mængder.

Udover at forsvinde sporløst, så var 9% af de mislykkede handelsplatforme svindelforetagender – den seneste af disse var Crex24 tilbage i februar i år, hvor der pludselig dukkede indlæg op om wallets, der blev drænet for tokens og likviditet.

Yderligere 5% af handelsplatformene blev hacket, mens blot 22% mislykkedes på grund af legitime forretningsmæssige årsager, mens yderligere 8% lukkede deres døre som følge af lovgivningen.

Mens diagrammet ovenfor viser, at de centraliserede handelsplatformes levetid er blevet forbedret, hvilket er forventeligt efterhånden som branchen modnes, så viser tallene her, at dette er en nødvendighed. Hvis kryptovaluta skal tages alvorligt og etablere sig fuldt ud, så skal den fortsætte med at rydde op i sit image og efterlade beklagelige statistikker som nedenstående i fortiden.

[inv-florish id="10627097"]

Fremadrettet

Selvom kryptovalutaerne har overlevet tidligere bjørnemarkeder, så er klimaet lige nu anderledes. Dette ville være første gang et bjørnemarked fandt sted, mens det bredere marked også står overfor et bjørnemarked, idet makrostemningen lige nu er lige så slem, som den var under det store finansielle krak, som fandt sted samme år som Bitcoins hvidbog blev offentliggjort af Satoshi Nakamoto.

Set i lyset af det nuværende klima vil jeg derfor forvente, at det ovenstående tal på 22% for mislykkede handelsplatforme på grund af forretningsmæssige årsager vil stige, hvilket ville være naturligt i en periode med økonomisk afmatning. Dette vil generelt også lægge en dæmper på det forventede fald på 55% i forbindelse med fiaskoer i år.

Med hensyn til mængden, der simpelthen forsvinder ud i den blå luft, så vil man kunne forvente, at dette tal vil falde – lovgivningen er stadig langt bagud, men den har i det mindste gjort fremskridt og burde gøre det vanskeligere for de forskellige handelsplatforme blot at forsvinde sporløst.

Den samme logik gælder for svindel, mens det dog vil være særligt interessant at se, hvor mange handelsplatforme der vil lukke på grund af regulatoriske årsager fremover. Regulering bør altid tilskynde til innovation, og ikke kvæle den, så man har derfor lov til at håbe, at hvis handelsplatformene lukker på grund af lovændringer, at der er gode grunde til dette.

Som det gælder for alt indenfor krypto, så er det dog vanskeligt at komme med præcise forudsigelser, hvis denne turbulens skulle ende med at blive til et længerevarende makro-bjørnemarked – der er nemlig intet fortilfælde.

