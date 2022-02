5 bedste mønter til at købe under dippen i februar

Bjørneløbet er ved at blive overhalet af tyre, men før det sker, så tjek disse mønter ud.

1. Chainlink (LINK)

Chainlink er en pioner inden for oracle blockchain. Den består af noder, der understøtter overførsel af data fra kilder uden for kæden til smarte kontrakter. På grund af dens big data-funktionalitet har den indgået partnerskab med Google Cloud, Swisscom, AccuWeather og så videre. Den har også integreret en protokol til at hjælpe inter-blockchain-meddelelser, data og token-overførsler.

Det planlægger at være kilden til pålidelige og manipulationssikre data til on-chain netværk. Du kan købe en rimelig mængde LINK nu, da det handles for $18,21. LINK er det indfødte token, der blandt andet bruges til at belønne node-operatører. Den havde et godt løb i 2021 og nåede en ATH på $52,70 i maj.

2. Ripple (XRP)

Ripple er en anden mønt at komme ind på under dippen, da mange investorer tror, at den vil stige drastisk, og måske vinder den sagen mod Securities and Exchange Commission (SEC). Ripple er en af de platforme, der gjorde transaktioner mellem kryptovalutaer og fiat-valutaer mulige. Det understøttede indsættelse af banker, centrale myndigheder og finansielle mellemmænd i kryptorummet.

Det planlægger at erstatte de traditionelle internationale pengeledninger med dets lave gebyrer og højhastighedsplatform. XRP fungerer som likviditetsleverandør for transaktioner på platformen. Det handles for 0,86 USD i dag med en markedsværdi på 41,6 milliarder USD.

3. Cardano (ADA)

Udover at være stemplet som en Ethereum-morder, tror mange, at den direkte kan konkurrere med Bitcoin. Cardano er en open source platform, der gør brug af en peer-review konsensusmekanisme kaldet Ouroboros. Det er lavet af to lag – afregningslaget til afvikling af transaktioner og beregningslaget til at køre smarte kontrakter. Det kan prale af lave gebyrer og høj gennemstrømning sammen med at være fleksibel og energieffektiv.

Det lancerede for nylig en decentraliseret udveksling, SundaeSwap, til at udføre udvekslinger i sit økosystem. ADA bruges til at vedligeholde netværket som et governance-token og til at afvikle transaktioner. Det koster 1,19 $ med over 32 milliarder i omløb. Det er placeret på en 7. plads med en markedsværdi på 37,9 milliarder dollars.

4. Terra (LUNA)

LUNA er den indfødte token af Terra, en blockchain, hvor stablecoins kan skabes og udveksles blandt andre ting. Det understøtter en global betalingsplatform ved hjælp af stablecoins stabiliseret af smarte kontraktalgoritmer. LUNA bruges til at belønne validatorer og kan satses for belønninger.

Det er $55,75 værd lige nu efter at være faldet med 46,1% fra dets ATH ($103,34) i december 2021.

5. Polygon (MATIC)

Polygon er en lag-2 blockchain skabt til at løse problemerne med hastighed, sikkerhed, effektivitet og interoperabilitet i Ethereum-netværket. Den fungerer med Ethereum Virtual Machine, og er derved i stand til at hoste smarte kontrakter. Det omfatter zk-Rollups, Optimistic Rollups, Validium Chains og så videre.

MATIC er det oprindelige symbol, der bruges til at afregne gasgebyrer, deltage i styring og til at satse. MATIC er i øjeblikket 1,95 $ værd med en maksimal forsyning på 10 mia. Det har en markedsværdi på 13,4 milliarder dollars.

Før du går videre med at købe dippen, bør du foretage dig en intensiv research for at undgå at ende i et dybere dyk. Investering i kryptovaluta er meget risikabelt, så husk at handle klogt, og læg ikke alle dine æg i en kurv.