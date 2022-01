5 grunde til at du bør købe Bitcoin

Hvis du ønsker at investere i kryptovalutae r, har du i så fald en masse muligheder lige ved hånden. Der findes så meget, at det kan være svært at beslutte, hvilke aktiver du skal investere i, eller hvilken kryptovaluta du skal købe. Over 8.000 kryptovalutaer tigger om din opmærksomhed, men der er også et par stykker, der skiller sig ud. Bitcoin er øverst på listen.

Det er højst sandsynligt, at du måske allerede overvejer at købe nogle, men ikke er sikker på, hvorfor du skal vælge dem frem for resten af de andre aktiver. Hvis du hører til i denne kategori, er der gode nyheder, fordi du vil lære fem grunde til, hvorfor du bør købe Bitcoin, i denne artikel.

1. Bitcoin er fremtidens valuta.

I 2008 var der ikke mange, der var villige til at acceptere bitcoin som et værdilager. Men enkeltpersoner og andre har en voksende bølge af dets applikationer.

Der er Bitcoin-hæveautomater verden over for personer, der har til hensigt at foretage bitcoin-transaktioner. Dette behov opstår som følge af dets stigende efterspørgsel. Alene i Amerika, findes der over 100 millioner bitcoin-punge i over 15% af amerikanerne. Af den procentdel køber og sælger mere end 1 million brugere bitcoin på daglig basis.

2. Knappheden på Bitcoin vil bringe mere værdi i fremtiden.

Fiat-valutasystemet viste sig at være ret effektivt, men der var en grundlæggende fejl. Enhver nations regering kan beslutte at udskrive så meget af det, som de vil. Selvom det kan være en god måde at skabe eller kontrollere inflation på, betyder det, at værdien af penge er subjektiv i forhold til, hvad regeringen vælger at gøre på ethvert tidspunkt.

Her er hvor bitcoin skiller sig ud. Bitcoin er begrænset i udbuddet. Kun 21 millioner bitcoin eksisterer og kan nogensinde præges eller udvindes. Dette hjælper med at beskytte dets værdi, da det ikke er underlagt lovene om inflation eller deflation.

Knappheden på bitcoin betyder at det agerer som digitalt guld. Det er svært at mine; det er begrænset i udbuddet. Tænk på det på denne måde: efterspørgslen efter bitcoin vokser konstant. Ud fra grundlæggende økonomi, jo større efterspørgslen er, desto større er prisen på et aktiv. Tilføj nu det faktum, at bitcoin er meget knappe; er værdien endda forpligtet til at stige til mere astronomiske niveauer.

Kan du huske, da bitcoin handlede for mindre end en dollar? Nu er den steget mere end 5 millioner procent over det. Den stigning er næsten utænkelig, men det skete. Gæt, hvad der ellers kan ske om 20 år, når du vælger at købe bitcoin nu.

3. Bitcoin giver dig fuld anonymitet og privatliv.

Bitcoin driver et fuldt decentraliseret system. I modsætning til centraliserede systemer, der kontrolleres af tredjeparts centralbanker, der har evnen til at holde eller suspendere konti, kan bitcoin-transaktioner foretages uden nogen institutions eller agenturs vågne øjne. Din bitcoin kan ikke konfiskeres. Din tegnebog kan ikke fryses. Flere virksomheder og kendte institutioner anvender kryptovaluta til betalinger og afvikling af køb. Blockchain Ledger-systemet til registrering er endnu mere nyttigt for institutioner. Transaktioner registreres, efterhånden som de finder sted. De kan ikke ændres, og hver transaktion er tilstrækkeligt bekræftet, før der foretages nogen handling.

Selv banker begynder at eksperimentere med bitcoin. Nogle lande har allerede accepteret bitcoin som deres førstevalgs betalingsmetode.

Også kombineret med anonymitet giver bitcoin dig mulighed for at handle hurtigere. Alle disse tilsammen gør bitcoin til det perfekte valg til investering.

4. Bitcoin har en first-to-market-fordel.

Næsten ethvert produkt, der er det første af sin slags, har en fordel i forhold til de andre produkter i samme klasse. Det samme gælder for bitcoin. Det er alfaen for alle kryptovalutaer. Pioneraktivet for andre kryptovalutaer.

Det betyder, at mens nye kryptovalutaer og altcoins vil fortsætte med at stige dag for dag, vil bitcoin stadig være den mest betroede. Prisen fortæller historien. Bitcoin er stadig den mest værdifulde kryptovaluta derude. Men hvis det ikke overbeviser dig, så tjek markedsværdien. Det viser, at flere mennesker er villige til at investere i bitcoin end nogen anden kryptovaluta.

Det kan være nemt at glemme dogecoin eller litecoin, men ser du nogensinde bitcoin forsvinde? Kan du forestille dig, at den toner ind i baggrunden og bruser ud som en sky af damp? Jeg kan ikke, og det kan jeg vædde på, at du heller ikke kan.

Faktisk udfordrer jeg dig til at samle hundrede mennesker eller så mange du kan og give dem 10 sekunder til at nævne fem kryptovalutaer. Jeg forsikrer dig om, at bitcoin vil blive vist på hver eneste liste. Det er afklaret for enhver investor at vide, at hans valgte digitale valuta eller værdilager er den mest betroede af alle de andre og har de bedste resultater med hensyn til værdi og markedsværdi.

5. Bitcoin giver en sikker investering.

En af grundene til, at folk stoler så meget på bitcoin, er dets klare ry. Bitcoin har en track record for sikkerhed. Der er ingen tvivl om dens regulering med SEC, ASIC og andre kryptoregulerende enheder. Andre kryptovalutaer kan give skræmmende investeringer. For det første skal du undersøge dens grundlægger, undersøge, om den er reguleret og kontrolleret, og følgelig beslutte, om den ville være en værdig investering eller ej. Troværdigheden af bitcoin kan dog ikke betvivles. Så længe du har en velbeskyttet kryptopung til at opbevare dine adresser og nøgler, kunne din bitcoin ikke være mere sikker.

Slutnote

Beviserne er der. Bitcoin er en fantastisk investering. Men i sidste ende er det op til dig at beslutte, om bitcoin ville være et godt valg for din værdi eller en tilføjelse til din investeringsportefølje. Det er trods alt dine penge. Uanset hvad du beslutter dig for, skal du dog sikre dig, at du har afvejet fordele og ulemper, før du når til den konklusion. Vigtigst af alt, vær sikker på, at du har gennemtænkt alle disse grunde.

Husk, at kryptovalutamarkedet er meget ustabilt. Invester ikke penge, du ikke har råd til at tabe. Dette er ikke investeringsrådgivning. Foretag mere research, før du køber bitcoin eller enhver anden kryptovaluta.