5 grunde til at du bør købe polygon

Polygon er en Ethereum lag-2-løsning, der kan eksplodere i 2022

Siden starten af bitcoin som en banebrydende kryptovaluta, har kryptografer fulgt trenden med at skabe en masse andre digitale mønter. Der er nu mere end 6000 af disse mønter og flere i udviklingsfasen. Polygon er en af de mange kryptovalutaer, ellers omtalt som altcoins, efter bitcoin.

Polygon blev udviklet i 2019, og blev oprindeligt omtalt som "Matic Network", men senere omdøbt til Polygon. Dets hovedformål var at løse skaleringsproblemet, der eksisterede på Ethereum blockchain uden at betale høje gasgebyrer. Hvis du er en investor, der leder efter at tilføje denne mønt til din portefølje, så er her nogle af grundene, du bør overveje.

1. Polygons anvendelse i den decentraliserede finansindustri (Defi)

Som tidligere nævnt var Polygons hovedformål at hjælpe med at opskalere transaktioner på Ethereum blockchain, samtidig med at omkostningerne ved transaktioner blev holdt så lave som muligt. Polygon har indtil videre formået at opnå begge disse objektiver. Mange Defi-udviklere adopterer hurtigt denne kryptovaluta takket være dens attraktive funktioner. At bruge Polygon er nemt og hurtigt og meget overkommeligt, hvilket gør det til en markedsleder i denne sektor. I betragtning af, at Defi-industrien nu er mere end 100 milliarder dollar værd, kan du tjene nogle gode penge på at investere i denne mønt, hvis den fortsætter med at vinde indpas i branchen. Derudover er Uniswap V3 også for nylig blevet lanceret på Polygon-økosystemet, hvilket bringer flere Defi-udviklere og brugere til polygon-netværket. Jo flere brugere den tiltrækker, jo højere vil efterspørgslen efter denne mønt være, hvilket presser prisen op.

2. Polygon har en klar plan

Af de mere end 6000 digitale mønter, der eksisterer i dag, er det meget få, der har klare planer om, hvad de har tænkt sig at opnå i indslaget. De fleste er dump- og pumpeprojekter, der kun har til formål at rejse nogle få dollars, og går derefter i glemmebogen. Polygon er blandt de få projekter, der har vist en klar køreplan. Projektet leverer i øjeblikket reelle og praktiske løsninger til finansbranchen.

Som investor bør du ikke være for hurtig til at lægge dine penge i ethvert projekt, der samler indflydelse i et stykke tid med løfter om overskud, men som har ingen definerende egenskab. Det ville være klogt at overveje holdet bag ethvert projekt, deres færdigheder, erfaring og funktionsperspektiv. Holdet bag Polygon har vist deres seriøsitet og vilje til at levere løsninger og bekvemmelighed til kryptovalutaindustrien. Blandt deres mest bemærkelsesværdige løsning er skaleringsfunktionen, der hidtil har undgået mange andre blockchains. De fortsætter med at forske for at fremme deres platform endnu mere.

3. Polygon som en imponerende markedsværdi

Markedsværdi er værdien af alle de mønter, der er i omløb. Møntens aktuelle pris ganget med det samlede antal mønter i omløb giver dig dens store bogstaver. Denne værdi er en indikation af stabiliteten af en bestemt kryptovaluta. Jo højere markedsværdi, jo mere stabil er den pågældende digitale valuta. Det betyder, at i tilfælde af markedsudsving, der sker fra tid til anden, vil prisen på den pågældende mønt ikke blive påvirket væsentligt.

Den nuværende markedsværdi af Polygon er lige over $15,7 milliarder. Denne værdi er relativt stabil sammenlignet med den førende digitale mønt, bitcoin, med en markedsværdi på omkring $794 milliarder. Polygon er i øjeblikket rangeret som nummer 13 med hensyn til denne metrik af alle kryptovalutaer. At have denne mønt som en del af din investering er en relativt samme satsning. Det er forpligtet til at vokse, om end langsomt, i de næste par år.

4. Polygon har stærke partnerskaber

Hvis du vil vide, om et projekt har en fremtid, så tag et kig på projektets samarbejdspartnere. De fleste kryptovaluta-projekter er pump and dump-udviklinger, hvis mål er at indsamle så mange kontanter som muligt, især under indledende møntudbud, og derefter fifle med deres investorers penge. Polygon er et anderledes projekt sammenlignet med andre velkendte digitale valutaer såsom Ethereum og bitcoin. Det har tiltrukket seriøse potentielle partnere såsom Kyber Network og GraphLinq Protocol. Kyber Network bruger Polygon-platformen til at forbedre likviditeten af sin applikation. Ved at bruge denne skaleringsløsning har den udviklet Rainmaker, som er den første likviditetsmineløsning. Takket være Polygons lave gasgebyrer har dets partnerskab med GraphLinq set flere brugere komme ombord. Efterhånden som flere partnere kommer ombord, er denne mønts værdi bundet til at vokse i den nærmeste fremtid.

5. Polygon har et lavt indgangspunkt

Hvis alle de attraktive funktioner ved denne mønt ikke er nok grunde til at tilføje den til din portefølje, så kan du overveje dens nominelle indgangspunkt. De fleste store projekter, der kommer på top 20-listen over alle kryptovalutaer, er relativt dyre bortset fra nogle få. Polygon er blandt de mønter, der har potentiale, men hvis pris stadig er betydeligt lav. I øjeblikket er prisen på en MATIC $2,18. Du kan købe mere end hundrede enheder til denne pris for kun mere end $200. Det er meget lavt sammenlignet med en valuta som Ethereum, der sælges til mere end $3.500. Hvis MATIC om et par år rammer $50, hvilket er meget muligt på grund af dets funktioner og fremskridt, kan du opnå en meget flot fortjeneste. Du kan overveje at have et par af disse mønter i din portefølje som en måde at sprede dine risici samt diversificere dine investeringer.