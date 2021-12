5 grunde til at købe Polkadot

Mens Bitcoin forbliver på toppen af kryptovalutamarkedet, udfordrer andre kommende mønter denne overherredømme. En sådan mønt er Polkadot , en relativt ny mønt, der udskærer sin niche i denne industri. Men hvad er Polkadot, og hvordan virker det? At forstå, hvad denne mønt handler om, hjælper dig med at afgøre, om det er en værdifuld investering.

Polkadot er en smule anderledes end sin forgænger Ethereum. I modsætning til Ethereum, som kun har én vej til transaktioner, således at kun én transaktion kan ske samtidigt, opererer Polkadot på parachains eller parallelle kæder, der er en række indbyrdes forbundne blockchains. Parachains tillader flere transaktioner på Polkadot blockchain, hvilket gør det billigere end at udføre disse transaktioner på Ethereum.

Polkadot-udviklere har også gjort platformen fleksibel nok til nemt at oprette forbindelse til andre blockchains. Denne evne gør det muligt at opfylde specifikke krav. Det gør platformen mere interaktiv sammenlignet med Ethereum.

Polkadot har vist en betydelig vækst og virker som en god investering. Du skal dog huske på, at der ikke er nogen klare grunde til at investere i nogen digital valuta. Alle af dem er flygtige og kan enten tjene dig penge eller føre til tab. Det hele hænger sammen med din forskning og at træffe informerede beslutninger. Når det er sagt, er her fem grunde til, hvorfor du måske ønsker at have mønten i din portefølje.

Polkadot løser problemer med interoperabilitet

Polkadot-protokollen er unik sammenlignet med andre blockchain-platforme. Interoperabilitet har været en udfordring for de fleste blockchain-baserede projekter. Blockchain- projekter er tvunget til at skabe broer for at forbinde med hinanden. Disse broer øger omkostningerne ved transaktioner.

Polkadot er ved at blive populær blandt både investorer og brugere, fordi det løser dette problem. Protokollen tillader kommunikation fra offentlige til private netværk og private til offentlige netværk uden ekstra omkostninger.

Protokollen vil gøre det muligt for netværkene at overføre data, aktiver og tokens. Løsning af dette problem har fået Polkadot til at stige i popularitet samt værdi, da det tiltrækker flere brugere, hvilket gør det til en værdifuld investering.

Polkadot giver mulighed for specialisering og tilpasning

Denne funktion er en anden årsag til populariteten af Polkadot-platformen. Der er mange blockchains, og hver har forskellige funktionaliteter. Ingen blockchain giver en platform, der kan understøtte alle funktioner. Polkadot leverer en substratudviklingsramme, der giver andre blockchains mulighed for at tilpasse deres platforme, så de passer til en bestemt brugssituation. Med forskellige blockchains, der opererer på den samme platform, kan udviklere nu kun fokusere på den nødvendige kode. Denne forenkling tillader flere projekter på Polkadot-platformen, der vil fortsætte med at tiltrække flere udviklere, brugere og i forlængelse heraf investorer. Efterhånden som Polkadot-samfundet fortsætter med at vokse, vil dets værdi også vokse. En investering nu kan se din investering vokse enormt på kort sigt. Du kan tjene gode penge, hvis mønten stiger selv med en lille margin.

Polkadot har et robust team

Polkadot-projektet ledes af en gruppe dygtige og erfarne udviklere. Dette projekt er en del af Web3 Foundation grundlagt af en af Ethereum-udviklere og medstifter Gavin Wood. Gavin er blandt andet kendt for at udvikle Proof-of-Authority (PoA) konsensus, Whisper og Solidity. Af andre udviklere kan nævnes Robert Habermeier, en erfaren udvikler med ekspertise i distribuerede systemer, kryptografi og blockchains, samt Peter Czaban, som har en kandidatgrad fra Oxford University og har erfaring med dataanalyse. Med sådan et team bag dette projekt kan du forvente, at der vil ske bedre og større udviklinger i fremtiden. Med sådanne udsigter vil Polkadot-projektet sandsynligvis vokse i værdi, hvilket gør det til en mønt, der er værd at investere i.

Polkadot har en høj markedsværdi

Ud over dets funktionelle egenskaber har Polkadot også vist en vis imponerende vækst i sin økonomiske side. Mønten har i øjeblikket en markedsværdi på mere end 24 milliarder dollars. En sådan markedsværdi indikerer, at mønten er meget stabil. Det er usandsynligt, at det bliver påvirket af pludselige markedschok, da dets høje kapitalisering holder det stabilt. Du opnår markedsværdien ved at gange det samlede antal mønter i omløb med møntens aktuelle pris. Selvom alle kryptovalutaer er volatile og påvirkes negativt af pludselige markedschok, giver et højt markedsværdi en form for støddæmpning fra dette chok. Markedsværdien angiver også værdien af en bestemt mønt. Mønter med høje markedsværdier er investeringer med lavere risiko, da de kan opretholde markedschok. Polkadot har vist, at det kan gøre dette ved at holde på sin værdi på trods af, at kryptomarkedet har gennemgået alvorlige chok i de sidste par måneder.

Polkadot har en høj likviditet