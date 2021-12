Dogecoin er en af de mange altcoins, der opstod efter Bitcoin. Udviklerne Jackson Palmer og Billy Marker udviklede denne mønt som en vittighed, der efterlignede en meme, der indeholdt en japansk hunderace kaldet Shiba Inu. Mønten vandt senere popularitet og begyndte at vokse i værdi som både en digital valuta og investering. Dogecoin er i øjeblikket rangeret som nummer 12 på Coinmarketcap, med en imponerende markedsværdi på mere end $22,8 milliarder. På trods af at det er en mememønt og ikke har nogen reel håndgribelig værdi, er der stadig et par grunde til, at du bør overveje at have denne mønt som en del af din kryptoinvestering.

Husk, at alle kryptovalutaer er flygtige. Det betyder, at de er tilbøjelige til pludselige markedsudsving. Du bør kun investere det, du ville være villig til at tabe. Sørg desuden for at udføre intensiv og omfattende research, før du vælger en mønt. Når det er sagt, her er fem grunde til, hvorfor du bør investere i Dogecoin.

Dogecoin er populær

Siden starten i 2013 er Dogecoin vokset betydeligt i popularitet. Faktisk er det uden tvivl den mest populære mønt efter bitcoin. På sociale medier har denne mønt en voksende liste af følgere. For eksempel har den mere end to millioner følgere på Reddit, og antallet vokser. Kryptovalutaer har en tendens til at vokse i værdi, da de tiltrækker flere tilhængere og brugere. Deres værdi er knyttet til antallet af mennesker, der tror på dets brug og værdi. På disse målinger klarer Dogecoin sig fint. Derudover har den ikke kun haft støtte fra tilfældige personer online, men også fra højt profilerede personligheder som Teslas CEO Elon Musk, Paris Hilton og den populære hiphop-kunstner Snoop Dogg. Sådanne personligheder har millioner af følgere, hvoraf nogle muligvis interesserer sig for kryptovalutaer og især Dogecoin, og skubber efterspørgslen højere. Jo mere efterspørgslen stiger, jo højere bliver prisen.

I betragtning af, at alle kryptovalutaer er spekulative i naturen, spiller deres popularitet en integreret rolle. Dogecoin-vækst er blevet ansporet af denne popularitet. Hvis de, der investerer i det, fortsætter med at gøre det og fortsætter med at tro, at det vil vokse i værdi, så er det mere end sandsynligt, at det vil vokse. Jo mere hype, jo mere vækst. Dogecoin er stadig populær, så det kan være en god idé at investere i det nu. Du bør dog holde øje med markedet, hvis en anden mønt begynder at blive mere populær.

Dogecoin er meget flydende

Likviditet refererer til den lethed, hvormed en bestemt vare eller et aktiv kan konverteres til kontanter. Dette gælder også for kryptovaluta eller digitale mønter. Den lethed, hvormed en mønt kan omdannes til kontanter, er dens likviditet. Det er lettere at tjene penge med en meget likvid mønt, da du nemt kan købe og sælge mønterne og udnytte mulighederne for at tjene penge. Det er nemmere at gå ind og ud af handler, når markedet er meget likvidt.

Det er nemt at bestemme likviditeten af en digital mønt. Du kan blot henvise til de forskellige børser, der viser den pågældende mønt og kontrollere dens handelsvolumen. Ser man på Dogecoin, registrerede det et handelsvolumen på mere end $868 millioner i de sidste 24 timer. Denne mængde er ret stor i betragtning af, at dette kun er en mememønt. Det betyder, at der stadig er en markant stor efterspørgsel efter mønten.

Dogecoins nominelle pris er stadig lav

Dogecoin- købsprisen er stadig meget lav sammenlignet med andre store mønter som bitcoin og Ethereum. Denne mønts pris er stadig under en dollar. Det betyder, at i modsætning til bitcoin, som du er nødt til at købe en brøkdel på grund af dens meget høje pris, kan du købe hele Dogecoins og købe i en betydelig mængde.

Hvis du køber omkring 1000 mønter til mindre end $1000, kan du opnå en pæn fortjeneste, hvis mønten rammer omkring $10. At ramme denne pris er meget muligt i betragtning af den popularitet, denne mønt har opnået i kryptovaluta-kredsene.

Dogecoin har et team af erfarne udviklere

Det er afgørende for enhver mønt at have et team af gode udviklere, hvis den håber at have en positiv fremtid. Det er af denne grund, at bitcoin og Ethereum fortsætter med at dominere markedet, da der er et team, der konstant udfører opdateringer og sikrer projekternes sikkerhed. I tilfældet med Dogecoin er udviklerne Jackson Palmer og Billy Marker stadig stort set involveret i opretholdelsen af Dogecoin-økosystemet.

Avancerede egenskaber

Det er også vigtigt at overveje funktionerne ved en digital mønt, før du investerer i den. De fleste mønter er blot generiske kilder til almindelige kryptovalutaer, der blot sigter mod at rejse penge og derefter gå under. Dogecoin er anderledes end de fleste af disse mønter. På trods af at have kopieret det meste kode fra bitcoin og derefter tweaket det, sikrede Dogecoin-udviklerne, at de rent faktisk lavede en forbedring.

Dogecoin bruger en avanceret SCRYPT i sin algoritme, som er strukturelt forskellig fra bitcoins SHA256. Dette script giver mulighed for hurtigere blokoprettelse og bekræftelse, hvilket gør transaktioner på Dogecoin meget hurtigere end bitcoin. Dogecoin-platformen forhindrer også dobbeltforbrug, hvilket forbedrer peer-to-peer-transaktioner markant. Disse ændringer viser, at Dogecoin, på trods af at det opfattes som en slags joke, har seriøse mekanismer, der gælder for digitale mønter som helhed. Hvis udviklerne fortsætter med at forbedre koden, og møntens samfund bliver ved med at vokse, kan det blive en seriøs mønt at kæmpe med på dette marked.