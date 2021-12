5 grunde til, hvorfor du bør købe Shiba Inu i dag for 2022 gevinster

Shiba Inu er en relativt ny mønt skabt i august 2020. Det er en Ethereum baseret altcoin, hvis maskot er en japansk race jagthund kaldet Shiba Inu. Kryptovalutaindustrien betragter denne mønt som et alternativ til Dogecoin, men fundamentalt anderledes i struktur og formål. Shiba Inu er en af de største mønter i form af markedsværdi, med en værdi på mere end 21 milliarder dollars. Det er i øjeblikket rangeret som nummer 13 på Coinmarketcap.

Shiba Inu har vist en enorm vækst i de sidste par måneder. I år er Shiba Inu vokset med mere end 47 millioner procent, hvilket gør det muligt for nogle få heldige mennesker at opnå massive overskud. Imidlertid har dens pris, ligesom enhver anden kryptovaluta, været svingende på grund af forskellige årsager. Hvis du ønsker at investere i denne mønt, er her et par grunde, du kan overveje.

Alle kryptovalutaer er flygtige. Det betyder, at deres priser kan svinge på begge sider til enhver tid. Af den grund skal du være forsigtig. Invester aldrig penge, som du ikke ville være villig til at tabe. At diversificere dine investeringer i forskellige mønter i stedet for blot at lægge alt i ét projekt er den bedste måde at gøre det på.

1. Opført i flere børser

Der er en stærk sammenhæng mellem værdien af en digital mønt og adgang. Hvis en mønt er let tilgængelig, har dens værdi en tendens til at vokse. Flere investorer kan købe og spekulere i, at det øger efterspørgslen. Shiba Inu har været på forskellige børser, men er for nylig blevet noteret i et par andre, inklusive OKEx og Binance. Dens pris steg markant, da den blev noteret på disse to børser i maj 2021. I oktober fik Shiba Inu en notering i Coinbase Global, den største børs i USA (USA). Efter denne notering steg mønten med 40 % på kun to dage og senere med 20 % i november, da den blev noteret på Kraken. I 2022 kunne denne mønt blive noteret i flere børser som Robinhood, hvilket sandsynligvis vil anspore dens værdi. Hvis du får et par tokens nu, og dette sker, vil du sandsynligvis tjene nogle penge i 2022.

2. Shiba Inu Growing Use Cases

Shiba Inu er blevet hånet som en joke-mønt, ligesom sin forgænger Dogecoin. Denne mønts værdi har i høj grad været afhængig af dens meme-status, men efterhånden som flere mennesker bliver interesserede i mønten, ser møntens anvendelighed ud til at vokse. Et par seriøse virksomheder har allerede vist interesse for at have dette token som betaling. Disse virksomheder omfatter AMC Entertainment Holdings, den største biografkæde i verden, der også har memes, og Newegg Commerce, en computer- og elektronik-e-handelsbutik. Disse virksomheder planlægger at begynde at acceptere Shib-tokens som betalinger for deres produkter. En anden potentiel virksomhed, der ser frem til at acceptere disse tokens som betaling, er BitPay. Det kunne være nogle få virksomheder, men Shiba Inu-samfundet skubber denne mønt til at få mere accept. Hvis flere virksomheder anvender denne kryptovaluta som betalingsmiddel, vil dens værdi vokse de næste par måneder.

3. Nominel pris er stadig lav

Shiba Inu har, ligesom de fleste andre altcoins (disse er andre digitale mønter end Bitcoin), stadig en lav nominel pris. Sammenlignet med Bitcoin, der i øjeblikket handles til omkring $51.000, er Shiba Inus pris for lav. Da denne artikel blev skrevet, handlede denne mønt til $0,00003839. Medmindre du har massiv kapital, kan du kun investere i en brøkdel af bitcoin. Du kan dog købe mere end 1000 Shiba Inu-tokens for kun omkring $100. $100 vil give dig 2,6 millioner tokens. Hvis mønten voksede til én dollar, ville du have 2,6 millioner dollars. Denne vækst er mulig i betragtning af faktorerne omkring denne mønt og den vækst, den har vist i de sidste par måneder.

4. Shiba Inus voksende efterspørgsel

Shiba Inu begyndte som en mememønt. De fleste betragter det som en joke. Denne opfattelse har dog ført til, at flere mennesker slutter sig til Shiba Inu-fællesskabet for at tage del i joken og som et resultat af FOMO eller Fear of Missing Out. Efterhånden som flere mennesker slutter sig til fællesskabet, køber de flere mønter og øger efterspørgslen. I betragtning af, at det samlede udbud af denne mønt er begrænset, har den stigende efterspørgsel fået værdien af denne mønt til at svinge afhængigt af, hvordan investorerne køber og sælger. Den har set mere vækst end fald og viser samme vækstprogression. At investere i denne mønt nu er ikke en garanti for, at du vil tjene penge, men der er stor sandsynlighed for at gøre det i 2022. Du kan have et par tusinde tokens i din portefølje, da tokenprisen stadig er meget lav.

5. Shiba Inu Hval Ejerskab

Meget få investorer ejer en betydelig del af Shiba Inu. Disse store ejere er kendt som hvaler. Forskning i cryptocurrency-verdenen indikerer, at omkring 70% af shib-tokens er under varetægt af færre end ti investorer. Disse investorer tror på denne mønt og ser frem til at køre prisen op. Et flertal af dem har tilføjet flere mønter til deres porteføljer, en handling, der har ansporet shib tokens efterspørgsel og presset prisen op. To hvaler tilføjede mere end otte milliarder tokens i deres porteføljer i de sidste par uger. Disse køb og support vil se prisen på dette token stige i 2022, hvilket gør det til en værdifuld investering.