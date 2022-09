59% af de stakede ETH kontrolleres af fire udbydere

Den gode nyhed for Ethereum-investorerne er, at opgraderingen fandt sted helt uden problemer. Ethereum er nu en Proof-of-Stake blockchain, hvilket betyder op til 99,95% lavere energiforbrug.

Men det hele er dog ikke bare sjov og ballade. Problemet med centralisering diskuteres ofte, men når man hopper på blockchainen for at kigge på statistikken, så fremhæver den, hvor stort et problem det rent faktisk er.

For at forklare problemet i grundlæggende termer, så skal man for at blive validator på Ethereum-netværket, nu hvor mining er blevet forældet efter opgraderingen gjorde blockchainen til et Proof-of-Stake netværk, så skal en investor nu have mindst 32 ETH.

Dette er naturligvis en stor del af ændringen – der er $42.000 værd i skrivende stund – og er derfor ikke muligt for de fleste investorer. Faktisk viser on-chain tallene nedenfor, at der kun er 122.000 wallets med mere end 32 ETH. Dette er baseret på 86 millioner wallets, der ikke er i nul.

Og her kommer staking puljerne ind i billedet.

Ved at fastlåse deres midler hos en tredjepart, så kan investorerne nu tilslutte sig puljer med så lille en mængde ETH som de ønsker, hvor tredjeparten opsparer midlerne for at fungere som validator. Se på det som svarende til at købe egenkapital i en virksomhed – du ejer ikke hele virksomheden, men får i stedet blot en procentdel af overskuddet.

Det eneste problem er, at disse tredjeparter kontrollerer enorme mængder af netværket.

Faktisk viser de fire største staking puljer omfanget af problemet. Ud af 13,7 millioner i alt ETH, der i øjeblikket er staket, så er 4,2 millioner af disse via Lido, 1,9 millioner via Coinbase, 1,1 millioner via Kraken og 0,9 millioner via Binance. Dette svarer til 59% af den samlede værdi, der er blevet staket via disse fire udbydere alene.

Tallene forklarer ganske enkelt, hvorfor nogle er bekymrede over, at opgraderingen til Proof-of-Stake har ført til større centralisering på Ethereum-netværket. For i sandhed har det været – og er stadig – vanskeligt at argumentere med ovenstående tal.

Der er således stof til eftertanke, når det kommer til hvad der kunne ske, hvis en af ovenstående udbydere pludselig holdt op med at udføre deres staking opgaver – uanset årsagen. Måske en form for skandale i virksomheden eller et eller andet juridisk (husk bare Tornado Cash) eller enhver anden uforudsigelig hændelse.

Med så stor en mængde stakede ETH gennem disse udbydere, så er dette en enorm mængde værdi – og en central risikokilde for hele Ethereum blockchainen.