7 af de bedste Play-to-Earn kryptovaluta spil i 2023 at investere i

I en rapport for nyligt sagde DappRadar , at der blev rejst $1,3 milliarder af play-to-earn og metaverse-spil alene i 3. kvartal 2022. Dette blev gjort muligt af næsten en million daglige aktive wallets, der alle interagerer med disse spil. Disse tal viser, at lige siden deres begyndelse, så har play-to-earn spil budt på fremragende investeringsmuligheder, som man ikke bør gå glip af.

Hvis du spekulerer over, hvor du skal begynde at investere i play-to-earn, så har vi dig dækket godt ind. I denne artikel vil vi introducere dig til syv af de bedste play-to-earn kryptovaluta spil at investere i, hvis du ønsker at komme tidligt ind i gaming-revolutionen. Lad os derfor tage et kig.

1. Metacade (MCADE) – Din bedste Play-to-Earn-investering

Metacade er et fællesskabs-hub bygget til fremtiden for play-to-earn (P2E) spil. Der er ikke tale om et spil i sig selv, men snarere Web3’s ultimative destination i forbindelse med at finde de seneste play-to-earn titler, oprette forbindelse med andre ligesindede gamere og lære de bedste måder at maksimere din play-to-earn indkomst.

Metacades kernefilosofi er at hjælpe spillerne med at få mest muligt ud af P2E-spillene. Det er derfor du vil kunne finde anmeldelser, spil-ranglister og alfaer fra brancheeksperter, der hjælper enhver, uanset deres baggrund, med at finde fodfæste i denne utroligt spændende branche. Men måske vigtigst af alt, så vil Metacade hjælpe spillerne med at få direkte indflydelse på de spil, som de spiller.

For at motivere de erfarne play-to-earn spillere til at dele deres viden med de nye spillere, så belønner Metacade de brugere, der offentliggør anmeldelser, alfaer og andet indhold med det originale MCADE-token for deres bidrag. Men selvom du er en noob indenfor play-to-earn-området, så kan du dog stadig tjene penge ved blot at dele dine tanker om et nyt spil, som du har spillet.

Metacade tilbyder flere måder at booste din play-to-earn indkomst på, og ikke kun ved at dele indhold og lære den bedste praksis. På platformen finder du præmielodtrækninger og turneringer, hvor du kan sætte dine færdigheder mod andre Metacade-spillere på en prøve for en chance for at vinde en stor præmie. Hvis du ikke kan vente med at komme igang med at spille de seneste play-to-earn-titler, så kan du også tjene MCADE-tokens ved at teste nye spil på vegne af Metacades udvikler fællesskab.

I 2024 vil du endda være i stand til at finde permanent arbejde indenfor spilbranchen via Metacades jobforum. Her vil du kunne finde deltids spiltest stillinger, praktikophold og endda lønnede stillinger hos de spilstudier, der står i spidsen for play-to-earn spilbranchen.

Når Metacade først bliver et blomstrende fællesskab med ansvar for nogle af de bedste play-to-earn-spil på markedet, så vil kerneteamet træde tilbage og overlade styringen til fællesskabet ved at danne en decentraliseret autonom organisation (DAO) . Herfra vil hver eneste nøglebeslutning, såsom f.eks. nye funktioner, partnerskaber og lederstillinger, blive stemt om af MCADE-indehaverne, hvilket vil gøre Metacade til verdens første fællesskabsejede virtuelle arkade.

Med sine ideer om at blive den bedste og største destination for alt play-to-earn, fællesskabs ejerskab og crowdsourced spiludvikling, så er Metacade nu klar til at dominere play-to-earn området. Dette får os til at krone MCADE som den bedste play-to-earn kryptovaluta at købe, hvis du ønsker at komme tidligt ind inde i gaming revolutionen.

>>> Du kan deltage i Metacade-presale her <<<

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – Team Kamp Stil Spil

Axie Infinity er et af de mest anerkendte play-to-earn spil på markedet i dag. Axie Infinity er et Pokémon-agtigt spil bygget på Ethereum blockchainen. Spillerne opbygger her et hold bestående af tre Axies , der bruges i kamp mod de andre spillere for en chance for at vinde Smooth Love Potion (SLP) og Axie Infinity Shards (AXS) tokens, som derefter kan sælges for fiat-valuta. Du kan også tjene tokens på at gennemføre quests, besejre AI-fjender i Adventure-tilstanden og dyrke nøgleressourcer.

Axies opbevares på blockchainen som NFT’er og kan købes og sælges på Axie Infinity markedspladsen . I dag kan du finde Axies lige fra et par dollars for de mest enkle til hundredtusindvis af dollars for de mest sjældne. Spillerne kan drage fordel af de unikke egenskaber ved deres Axies til at avle nye Axies med sjældne funktioner, hvilket efterfølgende gør det muligt at sælge dem med fortjeneste.

Siden platformens stigning i popularitet i 2021, så er Axie Infinity forblevet et af de mest populære play-to-earn spil, og tiltrækker stadig hundredtusindvis af månedlige spillere, der handler for millioner af dollars hver eneste dag. Spillets governance token og primære investeringsmiddel, AXS, er derfor vores andet valg, når det kommer til de bedste play-to-earn kryptovalutaer at investere i.

3. Sandbox (SAND)

Sandbox er en virtuel 3D-verden, der giver spillerne mulighed for at bygge, hvad end de måtte ønske – fuldstændigt som i en rigtig sandkasse. Sandbox er opdelt i tusindvis af jordlodder, der er repræsenteret af LAND NFT’er. Brugerne køber LAND og andre aktiver i spillet på The Sandbox’ markedspladsen med SAND-tokenet. Dette LAND bruges derefter til at bygge indtægtsgenererende spil, oplevelser og sociale hubs, som resten af The Sandbox-fællesskabet kan interagere med.

Hvis brugerne ønsker at skabe deres egne unikke objekter, så kan de bruge VoxEdit , der er et værktøj til at designe kunst, biler, wearables, figurer, monstre og meget mere. De genererede varer kan herefter sælges på markedspladsen for en fortjeneste eller bruges i Game Maker , der er The Sandbox’ plug-and-play løsning til spildesign.

Der er allerede snesevis af fordybende oplevelser at finde hos The Sandbox, såsom Hell’s Gate, vEmpire og Xalya Sanctuary, der alle er bygget ved hjælp af VoxEdit og Game Maker. Af denne grund ligger SAND på tredjepladsen på vores liste over de bedste play-to-earn kryptovalutaer at investere i.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – Card-based Battles and Deckbuilding

Splinterlands er et samlekort spil, der kan sammenlignes med en blockchain udgave af Magic: The Gathering. Hvert eneste kort ejes som en NFT og bruges som en del af et større kortspil i head-to-head dueller mod andre spillere. Hvis du vinder nok med spil, så kan du klatre til toppen af din rangliste for at vinde pakker med kort, som efterfølgende kan opgraderes, sælges og endda udlejes til andre spillere.

Du kan også optjene Dark Energy Crystals (DEC), der er spillets originale valuta, ved at gennemføre quests og vinde turneringer, som efterfølgende kan bruges på nye kort. Nogle af disse indbringer tusindvis af dollars for de mest sjældne og stærke. Splinterlands bruger også Splintershards (SPS) tokenet, som er et governance token, som spillerne kan bruge til at stemme om de kommende ændringer af spillet.

Med over 300.000 aktive spillere alene i den seneste uge, er Splinterlands et af de bedste play-to-earn spil, og dets SPS token er derfor vores fjerde valg, når det kommer til play-to-earn spil kryptovalutaer at investere i.

5. Alien Worlds (TLM) – Udforsk Rummets Rækkevidde

Alien Worlds er et blockchain-baseret spil, der foregår i rummet. Det primære formål med spillet er at mine Trillium (TLM), mens du udfører quests, kæmper mod andre spillere og udvikler dit land i spillet. Dette land findes på spillets syv planeter og kan mines for din egen vindings skyld eller udlejes, så andre kan mine det. Hver eneste planet har sin egen DAO, og personer med TLM-tokenet kan ved ugentlige valg stemme om fælleskasse tildelinger, såvel som andre beslutninger, der påvirker planetens fremtid.

Når du miner, så er der også en chance for at vinde en af spillets NFT’er, såsom et værktøj, våben eller håndlangere, der kan bruges til at komme videre i spillet eller måske sælges på markedspladsen. Spillerne kan også optjene disse NFT’er ved at stake deres TLM i en bestemt periode. Jo længere en fastlåsning, jo sjældnere vil NFT-belønningen være.

Alien Worlds er det mest populære play-to-earn-spil på markedet, der har tiltrukket omkring 650.000 aktive spillere blot i den seneste måned, hvilket er ifølge DappRadar. Idet spillet fortsat dominerer, så vil vi sandsynligvis se TLM stige betydeligt i pris. Det får os til at placere den på plads nummer fem, som en af de bedste play-to-earn kryptovalutaer at investere i.

6. CryptoBlades (SKILL) – Angreb og Ranglister

CryptoBlades er et play-to-earn spil, der kombinerer et traditionelt RPG-gameplay med et kryptovaluta element. Spillet foregår i et mystisk land, og formålet er her at kæmpe mod de andre spillere, vinde SKILL-tokens og opgradere dine våben for derved at stige i graderne. Hver eneste karakter har et sæt egenskaber, såsom udholdenhed og kraft, der giver dem en bedre chance for at vinde dueller, men du kan også købe eller smede nye NFT-våben for at give dig selv en bedre chance i kampene.

Som mange andre RPG-spil, så kan du også slå dig sammen med andre spillere for at angribe – kaldet raids. Raids er missioner, der handler om nedkæmpe en af spillets bosser, og jo højere din kollektive rang er, jo sværere vil det være at vinde. Dette betyder dog også, at dine chancer for at tjene et seriøst bytte stiger. De forskellige quests kan også gennemføres for at booste din plads på ranglisten, hvilket vil forøge dine SKILL-belønninger fra at spille.

CryptoBlades er et af de førende play-to-earn RPG-spil, og SKILL er vores sjette valg for en af de bedste play-to-earn kryptovalutaer at investere i.

7. Gods Unchained (GODS) – Samlekort Kampe med NFT’er

Gods Unchained er endnu et tur-baseret play-to-earn samlekortspil. Hvert eneste samlekort er gemt som en NFT på Ethereum blockchainen, hvilket betyder, at den kan købes og sælges på spillets markedsplads ved hjælp af GODS tokenet. Samlekortene har en bred vifte af forskellige egenskaber, hvilket giver dem højere sjældenhed og gør det muligt at sælge dem for tusindvis af dollars pr. stk.

Nye spillere modtager 140 kort til at komme igang med, og kan ved at vinde kampe stige på ranglisterne, bygge et mægtigt samlekortspil til at tage kampen op mod de højere rangerede spillere. De kan også vinde Flux, der er en in-game valuta, der i modsætning til GODS ikke kan handles. Flux anvendes i stedet til at lave nye kort eller forbedre de eksisterende, som kan bruges til at forbedre dit kortspil eller sælges for en fed fortjeneste.

Ligesom Splinterlands har Gods Unchained tiltrukket en loyal fanskare gennem alle deres forbedringer indenfor samlekortspil genren. Idet der er digitalt ejerskab bragt ind i blandingen, så har Gods Unchained hurtigt oplevet succes, som et af de førende spil indenfor denne genre. Derfor er GODS vores syvende valg som den bedste play-to-earn kryptovaluta at investere i.

Det bedste samlede Play-to-Earn kryptovaluta projekt: Metacade (MCADE)

Der er mange fremragende spil på denne liste, som sandsynligvis vil klare sig rigtigt godt i årenes løb. Spil som Axie Infinity og The Sandbox har allerede bevist, at de kan tiltrække et stort publikum med deres innovative spilmekanik, mens titler som Splinterlands og Gods Unchained viser, at ved at forbedre et gammelt format med ny teknologi, så kan man opnå utrolige resultater.

Der er dog også en risiko for, at nogle af spillene vil falde i ugunst hos spillerne af en lang række årsager. Derfor er der intet andet sted at placere Metacade end på en absolut førsteplads. Metacade er kun afhængig af, at play-to-earn området vokser som helhed for at opleve succes, snarere end et enkelt spils præstationer. Efterhånden som de gamle titler forsvinder, og nye titler slutter sig til denne hurtigt voksende branche, så vil Metacade være lige i centrum af det hele.

Når man samtidigt også overvejer, at GameFi og Play-To-Earn forventes at vokse 10 gange hurtigere end for traditionel gaming i 2025, så er Metacade i en perfekt position til at levere et kæmpe afkast i løbet af de næste par år, efterhånden som platformens popularitet stiger. Og der er ikke noget bedre tidspunkt at købe end lige nu.

Med Metacades presale stadig i fase 1, så kan du nu opsnappe 125 MCADE-tokens for blot $1. Sammenlign dette med fase 8, hvor du kun får 50 MCADE-tokens for $1. Ønsker du at mere end fordoble dit langsigtede afkast hos Metacade, så bør du derfor overveje at blive en af de tidligste investorer i dette fantastiske projekt. Dette kunne nemlig muligvis gå hen og blive en af de bedste play-to-earn kryptovalutaer, som du nogensinde har investeret i.