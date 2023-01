73% færre Bitcoin-millionærer end for et år siden, idet kryptovaluta tab overgår $2 billioner i elendigt 2022

Vigtigste konklusioner

Kryptovaluta branchen blev vurderet til næsten $3 billioner i begyndelsen af 2022, nu er den på $800 milliarder.

Der er 73% færre Bitcoin-millionærer efter 2022

Bitcoin er faldet 75% i forhold til dens rekordhøje niveau på næsten $69.000

25% af bitcoin-forsyningen var i tab i begyndelsen af året, nu er tabet på over 50%

Antallet af investorer med mere end 1 BTC steg med 20%, idet indgangspunktet blev meget mere opnåelig

Engang var kryptovaluta markedet værdsat til $3 billioner. For at være mere præcis, så var dette i november 2021, hvor Bitcoin handlede på sit rekordhøje niveau på tæt på $69.000.

Men så kom 2022. Inflationen blev udløst som et resultat af COVID-udskrivningen af penge, krigen i Ukraine og forsyningskædeproblemer, hvilket betød, at centralbankerne verden over blev tvunget til at hæve renterne for at begrænse en stigende leveomkostningskrise.

Med den billige likviditet trukket ud fra undermarkederne, så mærkede Bitcoin – og kryptovalutaerne som helhed – klemmen. Vi har set top 10 kryptovalutaer kollapse, en af de bedste børser blev afsløret som værende et korthus og adskillige andre konkurser og skandaler.

Tabet har været større end $2 billioner, hvor Bitcoin har mistet tre fjerdedele af sin værdi i skrivende stund og nu handler til $16.800.

Bitcoin millionærer

Ser man på on-chain data fra bitinfocharts.com, så er Bitcoin-millionærerne faldet som fluer. Inden 2022 var der 90.000 adresser, der indeholdt over en million dollars i Bitcoin. I dag er dette tal på 24.000 – det svarer til et fald på 73%.

“On-chain data opsummerer, hvad der er åbenlyst ved at se på et Bitcoin-kursdiagram – at festen er forbi, og investorerne drømmer ikke længere om at pensionere sig fra deres Bitcoin-beholdning, i hvert fald i den nærmeste fremtid! Næsten tre fjerdedele af Bitcoin-millionærer, der har mistet denne status, er måske det bedste stykke data af alle til at opsummere, hvor grimt 2022 var for investorerne,” sagde Max Coupland, der er direktør hos CoinJournal.

Procent i udbud i tab fordobles i 2022

Bitcoins afkast før 2022 var forbløffende. Som følge heraf var hovedparten af forsyningen i overskud, idet kun 25% af forsyningen var tabsgivende ved indgangen af året. Ved årets udgang var dette fordoblet til over 50% – endnu en fantastisk statistik, når man tager i betragtning, at Bitcoin har været den bedst ydende aktivklasse i verden i løbet af det foregående årti.

Adresser med mere end 1 BTC

På den anden side, nu hvor Bitcoin er så billig i sammenligning med sidste år, så er antallet af adresser, der indeholder en Bitcoin eller mere – “whole coiners”, som de kaldes – på alle tiders højdepunkt, selvom dollarværdien indeholdt i disse adresser er langt nede.

Inden 2022 var der over 814.000 adresser med mere end 1 BTC. Ved årets udgang var dette tal på over 978.000 – det svarer til en stigning på 20%.

Som det kan ses, når man zoomer ind på 2022 på nedenstående diagram, så var der betydelige spring, da Bitcoin styrtdykkede på baggrund af de tre store skandaler i 2022 – Lunas dødsspiral, Celsius’ insolvens og afsløringerne af svindel hos FTX.

Den faldende stemning matcher de faldende priser

Måske er det største problem, der har dukket op fra 2022, relateret til disse skandaler. Kryptovalutaernes omdømme har fået et hammerslag, og især med FTX’s chokerende kollaps og den vanærede tidligere direktør Sam Bankman-Fried.

Ifølge en CNBC-undersøgelse fra november 2022 har kun 8% af amerikanerne nu et positivt syn på kryptovalutaerne.

Kryptovaluta investorerne har selvfølgelig oplevet lignende procentvise fald før – kun for at markedet igen vender tilbage. Men denne gang kæmper kryptovalutaerne med et tilbageslag i den bredere økonomi for første gang i dens historie.

Indtil nu havde det været nul (eller negative) renter og en printer med varme penge. Nu er vi gået over til et nyt paradigme, og kryptovaluta investorerne mærker nu smerten. De kan nu kun håbe på, at 2023 vil byde på en tilbagevenden til en mere fremtrædende plads, så man kan begynde at reparere den sårede aktivklasses omdømme.

Hvis du bruger vores data, så vil vi sætte pris på et link tilbage til https://coinjournal.net . At kreditere vores arbejde med et link hjælper os med at blive ved med at kunne levere dataanalyse research til dig.

Research metodologi

Adresse data hentet on-chain. Prisdata fra Yahoo Finance.