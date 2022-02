AAVE og de tre andre tokens COMP, MKR og REN har vist "tydelige prisbunde for nylig", ifølge on-chain analytics platformen Santiment.

Aave-prisen er faldet med 2,5 % i de seneste 24 timer og næsten 15 % i løbet af den seneste uge, hvor prisen på altcoins faldt sideløbende med store kryptovalutaer såsom Bitcoin og Ethereum.

De to øverste kryptoaktiver efter markedsværdi er faldet med henholdsvis 4 % og 3,3 % på grund af en afmatning på tværs af markederne, med stemningen drevet af inflationsbekymringer, den amerikanske centralbanks vilje til at hæve renterne og spændinger relateret til Rusland-Ukraine-krisen.

Mens kryptovalutaer sandsynligvis vil handle lavere, da de afspejler tab på aktiemarkedet, har Santiment bemærket, at Aave (AAVE), Compound (COMP), Maker (MKR) og Ren (REN) kunne tilbyde en stor købsmulighed på kort sigt.

I en " spotting the dips "-analyse peger Santiment på forholdet mellem aktive indskud og daglige aktive adresser (AD/DAD) for at fremhæve, at de fire altcoins kunne handle på "klar bund."

"AAVE, COMP, MKR og REN har alle vist meget klare prisbunde for nylig. Og de er alle blevet præcist forudsagt ved at se på, hvor mange aktive indskud, der har udgjort den samlede adresseaktivitet for aktivet," bemærkede analyseplatformen.

Aave (AAVE)

Når man kigger på Aave, bemærker Santiment:

“Det ser ud til, at prisen kan lide at vokse fra denne metriks bund. Vi kunne foreslå, at lave værdier af AD/DAD-forholdet indikerer en god købsmulighed."

AAVE-diagram, der viser AD/DAD-forholdet. Kilde: Santiment.

Om sandsynligheden for modsat prishandling delte platformen:

“Højere niveauer af AD/DAD indikerer 'udgangspunkter', hvor indehavere sandsynligvis har tendens til at forlade deres positioner. Jo højere indskud (AD), desto højere panikniveau for indehaverne."

Compound (COMP)

Santiment antyder, at Compound (COMP) også er klar til en opadrettet kurs. “Compounds AD/DAD faldt til det laveste niveau for blot et par dage siden. Godt tegn,” skrev de.

Sammensat diagram, der viser dykket i de aktive indskud til daglige aktive adresser. Kilde: Santiment

Maker (MKR)

Maker's AD/DAD viser også, at det seneste fald har skubbet priserne til et anstændigt købsniveau. Det vil dog sandsynligvis falde endnu mere efter de nuværende niveauer i slutningen af januar. Santiment siger, at forholdet kunne stige mere, hvilket indikerer yderligere fald, men "ikke så stærkt som andre tokens."

REN (REN)

REN/USD nåede de laveste niveauer fra år til dato den 24. januar med en anstændig stigning i februar, der hjalp det med at bryde over $0,40. Et fald på 11 % i løbet af de sidste syv dage har dog efterladt det i et kæmpe pres omkring $0,35.

En anden "panik"-bevægelse til de seneste lavpunkter kunne tilbyde en ny købsmulighed.