Aave V3 får den førende DeFi-långiver til at udvide ud over Avalanche, Ethereum og Polygon.

Aave, en af de førende decentraliserede finansieringsplatforme (DeFi) på markedet, har annonceret V3 af sin protokol.

Den tredje version ser Aave udvide sin likviditetspulje til seks andre blockchains, sagde platformen i en meddelelse.

Ifølge meddelelsen giver V3, der går live, adgang til udlånsprotokollens funktioner til Avalanche, Polygon, Fantom, Optimism, Harmony og Arbitrium. Bortset fra disse seks blockchains er Aave indstillet til at implementere den seneste iteration af sin protokol til Ethereum-netværket.

"Aave V3 er resultatet af kontinuerlig iteration som følge af samfundsinvolvering og økosystemvækst," sagde Stani Kulechov, grundlægger og administrerende direktør for Aave Companies.

Kulechov tilføjede:

"V3 bringer nye og eksisterende Aave-fællesskabsmedlemmer til at deltage i Aave DAO, som vil fortsætte med at forme fremtiden for DeFi."

Hvad er nyt med Aave V3?

Ifølge Aave, "bringer V3 banebrydende nye funktioner, der spænder fra øget kapitaleffektivitet til forbedret decentralisering."

1/ Aave V3 is here! 👻

The most powerful version of the Aave Protocol to date, V3 brings groundbreaking new features than span from increased capital efficiency to enhanced decentralization. Read what's new in V3 in the thread below👇or visit https://t.co/H3jTyKRqNs to dive in! pic.twitter.com/LXzn7660nA — Aave (@AaveAave) March 16, 2022

Blandt de nye funktioner vil Aave-brugere drage fordel af forbedret aktivflow på tværs af kæder og en reduktion på 20-25 % i transaktionsomkostninger via gasoptimering. En "isolationstilstand" vil øge sikkerheden, mens høj effektivitet vil låse op for brugerens mulighed for at få adgang til endnu højere lån.

Kompatibilitet med forskellige blockchains betyder, at DeFi-investorer på protokollen problemfrit kan indbetale og låne aktiver fra et netværk til et andet.

For eksempel kan en bruger indbetale på Polygon-kæden og fortsætte med at låne på Avalanche-netværket. Hvis de ønsker det, kan de tilbagebetale lånet på en anden blockchain, siger Ethereum.

"Længe efter lanceringen af V3 er der også en fuldt nydesignet og opdateret Aave-app på IPFS, hvor brugere vil være i stand til at få adgang til forenklede transaktionsstrømme, nyde hurtigere indlæsningstider og få forbedret synlighed i deres beholdninger ," sagde platformen i bekendtgørelse.

Brugere kan også få adgang til Aave V3 via flere tegnebogsintegrationer, herunder Instadapp, 1inch, DeFiSaver og ParaSwap.