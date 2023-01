Alchemy Pay (ACH) prisprognose efter at være steget med 50% på én dag

ACH/USD steg med 50% på en enkelt handelsdag

Et faldende kilemønster understøtter det opadgående argument

Risikoen for et falsk udbrud eksisterer stadig

Kryptovaluta markedet led under FTX-skandalen, da investorer flygtede i lyset af endnu et fupnummer indenfor branchen. Men på trods af de talrige forudsigelser om, at industrien vil fejle, er den seneste prisbevægelse opmuntrende for spekulanterne.

Tag for eksempel Alchemy Pay (ACH). Det var den førende kryptovaluta i går, da den steg omkring 50% overfor den amerikanske dollar.

Alchemy Pay er pioneren indenfor verdens første betalingsgateway-løsning til at forbinde fiat-valutaer og krypto økonomier. Kort sagt, så sigter de mod at bygge en bro mellem krypto- og fiat-verdenerne.

Med et cirkulerende udbud på 4,9 milliarder vil kryptovalutaens maksimale udbud være på 10 milliarder. Til den nuværende markedspris har Alchemy Pay en markedsværdi tæt på $60 millioner, og der handles over 180 milliarder mønter dagligt.

ACH/USD-diagram af TradingView

En faldende kile peger på mere stigning, men frygten for falske udbrud eksisterer stadig

Indtil for nylig handlede ACH/USD med en tung tone – ligesom det overordnede kryptovaluta marked. Men det nylige afkast i Bitcoin og andre store kryptovalutaer førte til, at små mønter fangede et bud.

Som sådan brød prisbevægelsen ud af et faldende kilemønster. Et sådant mønster signalerer en vending; det meste af tiden vender markedet mere end halvdelen af mønsterets afstand tilbage.

Dette betyder dog ikke, at markedet ikke kan ramme et nyt lavpunkt.

Derfor bør enhver lang handel have en stop-loss-ordre på det laveste punkt i den faldende kile, mens take-profitten bør placeres omkring ved halvdelen af den afstand, markedet tilbagelagde på sin vej ned lavere. Med andre ord burde 0,035 være passende.

Frygten er, at gårsdagens afvisning er endnu et falsk udbrud. Et hurtigt kig på, hvad der skete i fortiden, så viser lignende udbrud, der viste sig at være kun falske, da markedet vendte om og lavede et nyt lavpunkt.

Sammenfattende, hvis de seneste lavpunkter holder, så har ACH/USD mere opsidepotentiale.