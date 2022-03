Konkurrencen søger at afsløre "overbevisende introduktionsvideoer" fri for teknisk jargon, men som fremhæver Alephiums værdiforslag.

Alephium, en højtydende og skalerbar blockchain, der var den første til at implementere indfødte shard-transaktioner, har annonceret en videooprettelseskonkurrence, da den søger at "tiltrække og engagere nye brugere."

Skabere vil konkurrere om at tjene fra en præmiepulje på 10.000 ALPH, sagde den schweizisk-baserede blockchain-platform i en meddelelse delt med CoinJournal torsdag.

En tilgængelig gateway til Alephium

En af barriererne for større adoption af krypto og den underliggende blockchain-teknologi er den "komplekse" karakter af koncepterne for nye brugere.

I de fleste tilfælde er det de mindre teknologikyndige, der har svært ved at omslutte nogle funktioner. Alephiums nye Proof-of-Work-mekanisme, ETH-inspirerede smarte kontrakter og UTXO-model kunne være sådanne forhindringer.

Cheng Wang, medstifter af Alephium sagde:

“Vi har brug for noget, der kan tjene som en tilgængelig gateway for nye brugere, vi har brug for gode introduktionsvideoer. Vores fællesskabsmedlemmer har forbløffet os med deres evner til at skabe indhold til dato, så jeg er overbevist om, at denne videoskabelseskonkurrence vil hjælpe os med at samle kreative videoer, der bedst beskriver Alephium."

Videoer skal være fri for teknisk jargon

Den letforståelige video vil dække alle de grundlæggende introduktionsemner som formuleret i "Velkommen til Alephium," sagde holdet i deres pressemeddelelse.

Deltagerne forventes at lave en fem minutters eller mindre video. Fællesskabet kan lave videoen på ethvert sprog. De har også kreativ licens til at bruge tegnefilm, 3D-animationer og voiceovers med premium-dias.

Indholdet bør dog være fri for teknisk jargon og bør indeholde links til whitepapers, Github og sociale mediekanaler, whitepapers.

Sådan indsender du Alephium-videoen

Konkurrencen løber indtil den 15. april 2022, med alle læselige videobidrag indsendt senest kl. 23:59 CET på nævnte dato. Deltagerne skal uploade deres videoer på YouTube eller Vimeo med tags #Alephium og #ALPH.

Når det er gjort, skal skabere indsende et link til videoen og deres e-mailadresse ved hjælp af konkurrencens officielle indsendelseslink .

Interesserede brugere opfordres til at sætte sig ind i konkurrenceretningslinjer eller kontakte teamet via Discord , Telegram og Reddit.

Alephiums mainnet gik live i november 2021 og tilbyder et yderst effektivt blockchain-infrastrukturmiljø til decentraliserede applikationer (dApps) og decentraliserede finansprotokoller (DeFi).

ALPH har handlet 7,5 % højere i de sidste 24 timer, hvor ALPH/USDT-parret har nået højdepunkter på $0,25 i tidlige handler. Møntens højeste rekord er $1,19 nået den 20. januar 2022.