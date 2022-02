En bredere svaghed på kryptomarkedet har været ret tydelig i løbet af den sidste uge eller deromkring. Som et resultat heraf begynder vi at se Algorand (ALGO) danne et bearish mønster, der kan føre til en massiv priskorrektion. Her er nogle højdepunkter:

På pressetidspunktet handlede Algorand (ALGO) til omkring $0,81, et fald på 5% for dagen.

$0,8-mærket har vist sig at være en afgørende støttelinje, men vi forventer, at ALGO falder under det.

Når dette sker, kan mønten skubbe mod $0,5 på kort sigt.

Datakilde: Tradingview

Algorand (ALGO) – En kommende 40 % korrektion?

Der er ingen tvivl om, at det bredere kryptomarked har oplevet en masse svaghed de seneste dage. Algorand (ALGO) har også fulgt trop. Efter en mere robust præstation i starten af måneden er mønten nu på vej ned.

$0,8-mærket forbliver en af de vigtigste støttezoner. Selvom tyre har gjort det godt indtil videre for at fastholde prisaktionen over dette, forventer vi ikke, at ALGO holder ud meget længere. Som et resultat kan mønten falde til $0,5, før vi begynder at se nogen tegn på en trendvending.

Dette vil repræsentere en korrektion på næsten 40 %. Men hvis tyre på en eller anden måde kan nå at sende ALGO over $0,9, kan de bearish udsigter aftage i en overskuelig fremtid. På pressetidspunktet handlede mønten til $0,81.

Er det det rigtige tidspunkt at købe Algorand (ALGO)?

De fleste mønter handler lige nu lavere, så hvis du er en dip-køber, ville det være tid til at komme ind. Men når du tænker på, at der forventes mere svaghed på Algorand (ALGO), ville det være mere klogt at vente en smule længere, og vente på, at prisen falder yderligere. På den måde får du i hvert fald minimal nedsiderisiko og rabat, når du beslutter dig for at købe.