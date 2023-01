Altcoin-prisforudsigelse 2030: Cronos (CRO), Polygon (MATIC) og Metacade (MCADE)

At lave en altcoin-prisforudsigelse for 2030 er en næsten umulig opgave. Mange eksperter ved ikke, hvor kryptomarkedet endda vil være næste år, hvilket gør enhver langsigtet forudsigelse særlig udfordrende.

Et projekts succes kan dog afgøres af dets nytte. Og tre projekter, der har stor nytteværdi, er Cronos (CRO), Polygon (MATIC) og Metacade (MCADE). Hver har potentialet til at revolutionere en industri og ændre den måde, folk interagerer med Web3 på. Her er, hvad altcoin-prisforudsigelsen for hver kunne være i 2030.

Hvad er Metacade?

Metacade sætter sig selv op til at være en gaming-centreret platform, der sigter mod at samle udviklere, spillere og krypto-entusiaster for at samarbejde og skabe nye ideer i verden af play-to-earn (P2E) spil. Bygget på Ethereum blockchain, vil det tilbyde brugerne et unikt community-hub, hvor de kan spille spil, interagere med andre i realtid og blive belønnet for deres bidrag med det indfødte $MCADE-token.

En af nøglefunktionerne i Metacade er Metagrants-fonden, som giver udviklere mulighed for at indsende forslag til spiludvikling og modtage finansiering, hvis deres forslag bliver kåret som det bedste af $MCADE-indehavere. Dette innovative initiativ skal lanceres i 2023 og vil hjælpe med at drive væksten og udviklingen af platformen.

I 2024 vil Metacade også lancere en jobtavle som en del af Work2Earn-initiativet. Denne funktion vil give brugere adgang til koncerter, praktikophold og job i spilindustrien og videre, hvilket giver dem mulighed for at komme i kontakt med top arbejdsgivere.

For yderligere at øge indkomsten og sikre, at hvert område af platformen kører problemfrit, har Metacade implementeret en staking mekanisme, der belønner fællesskabsmedlemmer for deres deltagelse og bidrag. Denne innovative tilgang er med til at opbygge et fællesskab, hvor alle kan få gavn og profit.

Efterhånden som platformen vokser og udvikler sig, har Metacade sat sigte på at blive en fuldt decentraliseret autonom organisation ( DAO ) i 2024. Dette ambitiøse mål vil se platformen overgå til en DAO og opnå DAO-styring, og lægge magten solidt i hænderne på fællesskab.

Hvordan virker $MCADE?

$MCADE er Metacades styrings- og nytte-token. Det er bygget på Ethereum-netværket og bruges til præmielodtrækninger, turneringsbelønninger og betalinger i økosystemet. Det bruges også til at belønne dem, der bidrager til platformen.

$MCADE sælges over 9 presale stadier, hvor 70% af token-forsyningen vil være tilgængelig. De resterende tokens vil blive opdelt som følger:

12,5 % markedsføring og CEX-noteringer

10 % udviklingsteam

5 % DEX likviditetstilførsel

2,5 % konkurrencebelønninger

Metacade (MCADE) Prisforudsigelse for 2030

Metacade er i øjeblikket prissat til $0,01 i sin 1 presale runde, og vil nå $0,02 ved udgangen af forudsalgsstadie 9. I 2025 kan det blive et kendt navn, der stiger til en prognose på $2 mens du er banebrydende for fremtiden for Web3-spil. Dette ville gøre det til en stærk investering sammenlignet med andre altcoin-prisforudsigelser for 2023.

I løbet af de første tre uger af sit presale rejste Metacade næsten 1 million dollars, hvilket satte det op til langsigtet succes. Da projektet ser realistisk ud til at levere dets opnåelige køreplan, kunne Metacade nemt nå højder på $25 ved udgangen af 2030.

Polygon (MATIC) Prisforudsigelse for 2030

En stor altcoin-prisforudsigelse er Polygon. Polygon (MATIC) er et DeFi-projekt designet til at forbedre skalerbarheden af Ethereum. Det lader udviklere bygge skalerbare, brugervenlige decentraliserede apps (dApps) med lave transaktionsgebyrer og det højeste sikkerhedsniveau.

For at opnå dette kombinerer Polygon de bedste funktioner i Ethereum med suveræne blockchains for at skabe et fuldgyldigt multi-chain system. Ved at kombinere disse funktioner sikrer Polygon, at dApps fuldt ud kan drage fordel af Ethereum-netværket, mens de er sikre, åbne og mere kraftfulde.

Polygons token, MATIC, har oplevet et prisfald på 58,69 % i løbet af de seneste 12 måneder og er i øjeblikket vurderet til $0,864. Analytikere forudser, at MATIC kan stige til $12,34 i 2030, men mange er skeptiske over for denne stigning.

Cronos (CRO)-prisforudsigelse for 2030

En anden positivt udseende altcoin-prisforudsigelse er Cronos. Cronos er en decentraliseret, open source offentlig blockchain designet til at være energieffektiv og samtidig garantere høje transaktions hastigheder til en lav pris. Målet med projektet er at støtte skaber økonomien, der fungerer som den grundlæggende infrastruktur for DeFi og GameFi , og i sidste ende et åbent metavers.

Dens oprindelige token, CRO, bruges til handel på Crypto.com, en af verdens største kryptobørser. Den bruges til transaktioner på hele platformen og kan også købes på andre børser.

CRO er i øjeblikket $0,06107 værd, et fald på 88,66% alene inden for de sidste 12 måneder. Analytikere antyder, at CRO kan stige til $5,94 i 2030, men i betragtning af de mange skandaler der har ramt de forskellige børser for nyligt, er mange investorer forsigtige med at købe kryptovalutaer knyttet til en børs. Som følge heraf er dette tal muligvis ikke så højt som først forudsagt.

Konklusion – Metacade ser ud til at stige

Afslutningsvis er alle tre altcoins, der er nævnt i denne artikel – Cronos (CRO), Polygon (MATIC) og Metacade (MCADE) – mulige investeringer med potentiale til at revolutionere deres respektive industrier, med investor stemningen har en stor effekt på deres prisforudsigelser.

Baseret på dets anvendelighed som spilleplatform, stærke token-ydeevne under forsalget og ambitiøs køreplan, ser det ud til, at Metacade (MCADE) er den klare vinder. Det har potentiale til at nå højder på $25 ved udgangen af 2030, hvilket gør det til en stærkere investering end mange altcoin-prisforudsigelser for 2023 og en, der bør følges nøje i de kommende uger.

Du kan deltage i Metacade-presalet her .