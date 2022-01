Altcoins, du kan tjene millioner på inden udgangen af 2022

Kryptomarkedet har været kendt for bogstaveligt talt at gøre folk rige fra den ene dag til den anden. Faktisk var 2021 kryptoåret, hvor de fleste altcoins satte rekordhøjder med hensyn til vækst. Men starten af 2022 har vist, at de fleste af disse tokens har mistet noget momentum. Men kan man blive rig af altcoins? Her er nogle højdepunkter:

Altcoins har vist, at de har det største vækstpotentiale sammenlignet med traditionelle tokens som Bitcoin og andre.

I 2021 oplevede nogle altcoins gevinster på over 10.000 %, med stigende efterspørgsel hele året igennem.

Altcoins tilbyder også nogle af de mest interessante blockchain-projekter i verden lige nu.

Hvis du ønsker at blive rig på altcoins, er følgende to undervurderede tokens, som du kan overveje:

Ankerprotokol (ANC)

Anchor Protocol (ANC ) er et innovativt DeFi-projekt, der er bygget på Terra-netværket. Den er designet til at tilbyde friktionsfri adgang til et sæt DeFi-produkter med bedre hastigheder og effektivitet. Det, der gør dette til et spændende projekt, er, at det er under radaren.

Datakilde: Tradingview.com

Det er også værd at nævne, at Terra-netværket, hvor det er bygget, også er et varmt projekt. Der er også meget i TVL for ANC, hvilket gør det til en anstændig indsats for fremtidig vækst. I skrivende stund handlede mønten til $2,23 med en markedsværdi på omkring $465 millioner. Hvis du leder efter et anstændigt DeFi-projekt for fremtiden, så tjek dette ud.

Provenance Blockchain