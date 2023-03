AltSignals’ ASI Token Lover Handelssignaler i Realtid For at Give Investorerne en Fordel. Kunne Dette være den Bedste Nye Krypto 2023?

AltSignals har for nylig annonceret sit ASI token, en game changer i krypto, der lover at hjælpe investorer med at finde deres konkurrencefordel på markedet gennem AI-drevne handelssignaler. Men Kan ASI’s innovative tilgang gøre det til en af de bedste nye kryptoer i 2023? Læs videre for at finde ud af, hvorfor mange mener det.

Hvad er AltSignals (ASI)?

AltSignals er en højt respekteret udbyder af handelssignaler, der har kørt siden 2017. Den bryster sig af at levere førsteklasses kald til over 50.000 gratis abonnenter og 1.400 VIP-medlemmer og har sendt over 1.500 handelssignaler med en gennemsnitlig gevinst rate på 64 %. Dette er alt sammen gjort muligt af dets proprietære AltAlgo™ indikator, som scanner krypto-, forex- og aktiemarkederne og identificerer muligheder i realtid, for at hjælpe investorer og tradere med at få en fordel i spillet.

Så hvordan ser AltSignals afkast ud? Alene i januar og februar i år, gav dets Binance Futures signaler utrolige 4.643 % på tværs af 23 handler, som opnåede en gennemsnitlig succesrate på 91 %! Disse resultater er bakket op af platformens Trustpilot score – 4,9/5 i gennemsnit på næsten 500 positive anmeldelser.

Udover den bemærkelsesværdige AltAlgo™ algoritme, har AltSignals et team af pro-tradere, der bruger et omfattende sæt analysefærdigheder til at bekræfte handelssignalerne. Nu introducerer dette hold ASI tokenet for at tage deres platform til næste niveau med det formål at revolutionere handels signal spillet og potentielt blive en af de bedste nye kryptoer i 2023.

Hvad er ASI Token?

ASI tokenet er en innovativ kryptovaluta designet til at understøtte udviklingen og adoptionen af AltSignals banebrydende ActualizeAI algoritme. Som et nøglekomponent i AltSignals’ økosystem giver ASI tokenet investorer eksklusiv adgang til de mest avancerede AI-drevne handelssignaler, hvilket gør dem i stand til at være på forkant med markedet og maksimere deres profit.

ActualizeAI vil bruge de seneste fremskridt inden for AI-teknologi, som eksempelvis maskinlæring, naturlig sprogbehandling, prædiktiv modellering, sentiment analyse og meget mere. Dette vil muliggøre komplet automatisering af handels signals processen, forstærket af AI’s kraft til at levere nogle af de mest nøjagtige signaler på markedet. AltSignals’ ultimative mål er at opnå en gennemsnitlig gevinst rate på 80%+ på tværs af alle dets handelssignaler.

Investering i ASI tokens giver også adgang til AI Members Club, en unik gruppe hvor token indehavere aktivt kan deltage i produkt testning, bidrage med ideer og nyde godt af tidlig adgang til offentlige udrulninger. Til gengæld for at bidrage til udviklingen af ActualizeAI algoritmen, kan brugere tjene yderligere ASI tokens. Denne samarbejdsbaserede, incitament fremgangsmåde giver mulighed for en kontinuerlig forbedring af AltSignals økosystemet og sikrer dets vedvarende vækst og succes.

Ved at eje flere ASI tokens kan investorer få adgang til mere avancerede funktioner i AI-økosystemet. Selvom detaljerne endnu ikke er bekræftet, har AltSignals sagt, at det vil bruge ActualizeAI’s sentiment analyse funktioner til at identificere presale muligheder og spotte de gyldne muligheder, før de eksploderer, hvilket giver brugerne mulighed for at komme tidligt ind i de bedste kryptoprojekter for at opnå potentielt livsændrende gevinster.

Der er også andre spændende fordele, som f.eks. handelsturneringer, hvor brugere kan teste deres færdigheder for at få en chance for at vinde store præmier og anerkendelse som en top trader sammen med muligheder for at deltage i platformens decentraliserede beslutningsproces med ASI tokenet. Slutteligt har ASI tokenet en deflationær model, som er understøttet af en 3-5 års tilbagekøbs- og afbrændings plan designet til at booste langsigtet prisstigning.

Potentialet For ASI Tokenet

ASIs potentiale ligger i dets evne til at tilbyde handlende uovertruffen nøjagtighed og realtids indsigt i de allerbedste trading muligheder, alt sammen muliggjort af den avancerede ActualizeAI algoritme. Desuden er AltSignals klar til at blive en førende aktør inden for handelssignaler, hvor ActualizeAI sigter mod en gevinst rate på 80 %+. Som et resultat heraf vil tidlige brugere af ASI tokenet kunne udnytte signaler af uhørt kvalitet, og som en bonus hertil – tokenets potentielle prisstigning.

AltSignals vinder hurtigt mere og mere anerkendelse, som én af årets bedste nye kryptoer. Selvom det vil afslutte sit igangværende presale til $0.02274 pr. token, forudsiger mange eksperter, at ASI kan være meget, meget mere værd ved udgangen af 2023. Adskillige ASI token forudsigelser er blevet sat til omkring $0.50 mod slutningen af året, hvilket udgør en potentiel gevinst for investorer på næsten 2.100%!

Du Vil Ikke Gå Glip af AltSignals og ASI

For at opsummere, så positionerer AltSignals sig som en af de bedste nye kryptoer i år. I takt med at flere nyheder dukker op om AltSignals’ planer, bliver det mere og mere sandsynligt, at platformen er klar til at disrupte handels signal markedet, hvilket giver investorer en sjælden mulighed for at drage fordel af både forbedret handels indsigt og en ASI prisstigning.

Idet AltSignals presalet stadig er i lancering fase på $0.012 per token, er det et ideelt tidspunkt at komme med ombord, før ASI stikker af. Gå ikke glip af denne utrolige mulighed – kom tidligt med for at sikre din plads hos en af de bedste nye kryptoer i 2023.