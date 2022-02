Det enhedsjusterede dvaleflow er historisk blevet brugt til at markere potentielle prisbunde på Bitcoin-markedet.

Bitcoin fortsætter med at kæmpe med frasalgspres, siden det faldt til under $40.000, med et nyligt afslag, der forsvinder i nærheden af $39.000 og derefter torsdagens nedtur, der igen skubbede det under $37.000.

Will Clemente, en populær analytiker, der er vært for Bitcoin Intelligence-podcasten og som skriver et nyhedsbrev til over 70.000 investorer, mener, at de nuværende prisniveauer sætter BTC i en position med et potentielt stort bounceback-træk.

Ifølge analytikeren handler det benchmark-digitale aktiv på sit fjerdemest oversolgte niveau i historien.

Og hvilken metrik kigger han på som en indikator for en mulig bullish vending? Han peger på Bitcoins enhedsjusterede dvaleflow.

"Bitcoin er i øjeblikket den 4. mest oversolgte i sin historie i henhold til dvaleflow. Dollar-omkostninger i gennemsnit mere tungt på dette område er sandsynligvis den bedste tilgang for den langsigtede investor," tweetede han.

Bitcoin is currently the 4th most oversold in its history according to dormancy flow.

Dollar-cost averaging more heavily into this area is probably the best approach for the long-term investor. pic.twitter.com/5c2irfOL5L

— Will Clemente (@WClementeIII) January 31, 2022