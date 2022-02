BTC/USD hoppede over $44.000 i tirsdags, op fra et lavpunkt på $41.700 nået i mandags.

Analytiker Rekt Capital siger, at vende området over $43k til støtte vil hjælpe BTC-tyre med at bevare opadrettede fordele.

Bitcoins opsving fra dets lave makrointerval efter dets fald til støtten på $33.000 ser ud til at opleve nyt momentum efter mandagens downside. Mens tyre ser ud til at bevæge sig højere, vil bjørnene sandsynligvis iscenesætte et comeback, især hvis krypto afspejler enhver potentiel nedtur på aktiemarkedet.

Mandag formåede BTC at holde sig over 42.000 dollars, selv da aktierne faldt på grund af bekymringer over krisen mellem Rusland og Ukraine.

Kan Bitcoin gå højere?

Den populær analytiker Rekt Capital siger, at stigningen set natten over, hvor BTC kom tilbage over $44.000, har set flagskibskryptovalutaen "udfordre" en vigtig modstandszone igen.

Mellemklasseområdet, som analytikeren holder øje med, er i området $43-$48k, hvor det ugentlige diagram har Bull Market EMAs købere nødt til at vende sig til støtte og åbne en potentiel vej for yderligere gevinster.

Opsiden ser også, at BTC springer ind i $43.000-$52.000 over, hvilket ligger de højeste makrointervaller, der blev nået i november sidste år.

Ifølge Rekt:

“BTC forsøger igen at bekræfte et udbrud i intervallet $43100-$52000 (sort-sort). På dette tidspunkt positionerer BTC sig til en gentest ligesom i den tidligere orange cirkel ”

Ugentligt diagram, der viser Bitcoin-prisudbruddet i det vigtigste bullish-interval på $43-$52k. Kilde: Rekt Capital på Twitter .

Ser man på højere tidsrammer, peger analytikeren på 12-måneders diagrammet, som han siger viser, at det årlige modstandsniveau omkring $46.500 kæmper for at holde BTC lavere. Udsigterne tyder på, at BTC forbliver bullish, så længe der ikke er nogen større afvisning til nedsiden fra niveauet.

The current #BTC yearly resistance of ~$46500 (black) is having a hard time at properly rejecting price to the downside$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/Yom38DbEZS — Rekt Capital (@rektcapital) February 15, 2022

Ifølge den pseudonyme analytiker Walter Cripto vil de tekniske udsigter for Bitcoin fortsætte med at være bullish på kort sigt, hvis tyre holder fast i støtten over $44.000. Hvis det scenarie lykkes, peger han på et nyt hop til modstandsniveauer over $52.000.

I øjeblikket handles Bitcoin til omkring $44.300, hvilket er næsten 4% op i de seneste 24 timer. Ugentlige stigninger ligger på godt én procent.

Ifølge Rekt Capital forbliver det vigtigste støtteniveau omkring $43.280.