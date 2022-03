Ruslands invasion af Ukraine har ført til en kaskade af begivenheder, der på den ene eller den anden måde har været med til at sætte fokus på krypto.

Hvis man ser på det, ser vi sanktioner, der sætter Moskva i et økonomisk kvælertag, forværret af et forbud mod russisk olie og adskillige virksomheder, der forlader det russiske marked.

På den ene side har vi russere, der har svært ved at flytte deres penge ind i krypto.

Fordi rublen er styrtdykket, sanktioner har ramt banker, og betalingsgiganter såsom Visa, Mastercard og PayPal har trukket stikket ud af transaktioner, der er lavet inde fra landet.

"Jeg tror, vi kan henvise til 2022 som året for den store katalysator for krypto, fordi det, regeringerne gjorde, faktisk var at tvinge adoption," sagde Ran Neuner, værten for CNBC's Crypto Trader-show.

I en tale til Al Jazeera tilføjede Neuner, at det regeringer har gjort, især med sanktionerne, tvinger folk til at søge andre steder hen.

Han ser hele det med at forbyde og suspendere ting som "latterligt " – med henvisning til beslutningerne fra Visa og Mastercard, blandt andre betalingsudbydere, om at suspendere tjenester i Rusland.

Ifølge ham (som citeret af Al Jazeera) vil disse begivenheder tvinge folk til at lede efter et alternativt finansielt system – i dette tilfælde kryptos økonomiske frihed.

Krypto-børser er tilbageholdende med at indføre et generelt forbud

Krypto-børserne – Binance, Coinbase og Kraken – har indtil videre nægtet at indføre et generelt forbud mod russiske brugere. Men som Coinbase CEO Brian Armstrong sagde i sidste uge, kan selv disse børser blive tvunget til træde ind, hvis det er nødvendigt.

"Nogle almindelige russere bruger krypto som en livlinje, nu hvor deres valuta er kollapset. Mange af dem er sandsynligvis imod, hvad deres land gør, og et forbud ville også skade dem. Når det er sagt, hvis den amerikanske regering beslutter at indføre et forbud, vil vi selvfølgelig følge disse love,” fortalte Coinbase-chefen i sidste uge.

Børser screener derfor konti for kun at blokere dem, der sandsynligvis vil hjælpe med at omgå sanktioner. Faktisk sagde Coinbase tirsdag, at det ville blokere 25.000 sådanne konti.

Det er et lille antal, da der er mere end 17 millioner kryptovaluta-indehavere, men alligevel kan et forbud på tværs af alle større børser skade millioner.