Andre Cronje forlader DeFi (igen)

Kryptovaluta er en dynamisk industri, der ændrer sig med lysets hastighed, med nye lag, projekter og mål, der dukker op hver dag. Inden for krypto er DeFi en af de mest spændende sektorer i rummet.

Men selve udtrykket – "DeFi" – opfundet for kun tre år siden, er stadig meget på sit infantile stadium; det brød først ind i krypto-"mainstreamen" i sommeren 2020. Men med ændringer i denne hastighed er friktion også uundgåelig. Vi så det i weekenden, da Andre Cronje, kendt som Godfather of DeFi, tog arbejdshandsken af og forlod rummet som helhed.

Resumé

Cronje er en imponerende operatør, hans talenter fremgår af den skuffede reaktion fra krypto-entusiaster. Hans mangeårige partner-in-crime Anton Nell forlader også kryptorummet. Duoen vil efterlade omkring 25 DApps og tjenester, som de har arbejdet på.

De måske mest fremtrædende af disse er Fantom og Yearn Finance, som faldt med henholdsvis 15 % og 13 % i nyhederne. Der var andre mønter, der vaklede mere (Solidly, som først blev lanceret i sidste uge, tabte næsten to tredjedele af sin værdi), hvilket viste den respekt og betydning, samfundet tillagde Cronje og hans kollega.

Hvorfor forlader de?

Der er to mulige årsager her. Den første, og den mest sandsynlige, er, at Cronje er et menneske. Og sagen med mennesker er, at vi alle er forskellige. Cronje er efter alt at dømme en indadvendt, en utrolig talentfuld koder, der kan lide at bygge ting. Selvfølgelig fungerer krypto på internettet, og folk på internettet kan være … ikke så venlige (for at sige det høfligt). Den anonyme karakter af mange Telegram-, Twitter- og Discord-konti betyder, at folk kan blive aggressive, og når penge er på spil, forværres den holdning desværre. Et af kryptos sorte mærker er, at det er så stammende, og diskussioner kan ofte blive ophedede. Cronje var efter alt at dømme simpelthen træt af at være en syndebuk og et mål for utilfredse investorer.

Det er langt den mest sandsynlige årsag til, at Cronje hoppede af. Det har han faktisk ret før – i oktober 2020 fortalte han CoinDesk, "Jeg bygger ikke noget mere. Jeg gør det, fordi jeg brænder, men hvis folk skal bruge mine testmiljøer, taber penge, og så holder mig ansvarlig, betyder det, at der er 0 upside og kun risiko for mig”.

Tungt er hovedet, der bærer kronen.

Alternative teorier

Selvfølgelig kan der være andre grunde, men de er kun spekulationer. Der er en chance for, at Cronje frygter regulering eller juridiske begrænsninger, da DeFi-området bliver mere modent, og de regulerende organer fortsætter med at holde et tættere øje med krypto. Teorier florerer om, at han vil fortsætte med at operere i en anonym egenskab. Han elsker bestemt at bygge ting, og han har en gave. Sådanne mennesker kan generelt ikke bare "gå på pension" og ikke gøre noget, men igen – vi er alle forskellige. Hvem er jeg til at spekulere i, hvad der foregår i hans sind? Det kan være en million forskellige ting. Måske vender han tilbage, måske vil han ikke, men indtil videre tager jeg ham på ordet og antager, at han har forladt sin post.

Konsekvenser?

Jeg tror ikke, det er den apokalypse, som mange knæfaldsreaktioner foreslår. Lad os tage Yearn Finance for eksempel efter faldet på 13 %. Cronje har ikke arbejdet på Yearn i over et år, mens der stadig er 50 fuldtidsansatte og 140 deltidsansatte ombord. Med en markedsværdi på $700 millioner i skrivende stund er det et stort projekt. Lad os ikke glemme, at Satoshi efterlod Bitcoin, og det gik fint. Ditto for Fantom, som har en markedsværdi på $3,6 milliarder i øjeblikket.

Når alt kommer til alt, kaldes rummet decentraliseret økonomi, hvilket betyder, at vi ikke skal være afhængige af én person eller et bureau. Det er selvfølgelig godt i teorien, men ansigterne bag de applikationer, som investorer stoler på med deres penge, er med til at give en vis grad af tillid. Men jeg tror ikke, det bliver et stort problem for Cronjes større projekter. Jeg er sikker på, at de mindre mønter (såsom Solidly ovenfor) vil have en sværere tid på at komme sig, men med hensyn til den samlede indvirkning på DeFi-pladsen, bør det ikke være et hammerslag.

Hvad sker der nu for DeFi?

Efter den eksplosive vækst i "DeFi Summer" er væksten i rummet aftaget, og mange investorer er blevet nervøse. De fleste af disse projekter har endnu ikke gennemgået et længerevarende bjørnemarked, hvor DappRadar tidligere i år rapporterede, at hvis et bjørnemarked varer mindst et år, ville 80 % af DeFi-apps ophøre med at eksistere.

"Hvad angår kryptovinter, har DeFi DApps aldrig været igennem det", hedder det i rapporten. "De har oplevet styrt, men det her føles som et længerevarende et. Sandsynligvis vil 20% af de apps, der har 80% af industriens værdi, overleve. Og vi kunne se protokoller, der ikke er meget udbredte, forsvinde."

TVL i DeFi ligger i øjeblikket på 195 milliarder dollars, hvilket er et fald på 24 % fra toppen på 255 milliarder dollars i starten af december.

TVL i DeFi-området gennem de sidste par år, via DefiLlama

At løse de meget reelle bredere problemer i rummet, snarere end at bekymre sig om én udvikler, bør prioriteres. Det virkelige spørgsmål, vi skal stille efter Cronjes "fratræden", er ikke, hvad det betyder for visse DeFi-apps, men signalerer det snarere noget mere problematisk om det bredere DeFi-rum generelt. Jeg har en tendens til at tro, at alt bliver godt.