ANKR vinder på nyheden om et partnerskab med det kædeagnostiske bar metal-firma Maxihost for blandt andet at fremme Web3-vækst. Live ANKR-prisen er i dag $0,07 med et 24-timers handelsvolumen på $142,68 millioner.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe ANKR, er denne guide noget for dig.

Top steder at købe ANKR nu

Da ANKR er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe ANKR ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe ANKR lige nu:

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til ANKR

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder ANKR.

Hvad er ANKR?

ANKR stammer fra en løsning, der bruger delte ressourcer til at levere nemme og overkommelige blockchain node hosting-løsninger. Det har bygget en markedsplads for containerbaserede cloud-tjenester gennem brug af delte ressourcer.

Dette giver igen udviklere og virksomhedskunder muligheden for nemt at implementere blockchain-noder til en meget billigere pris sammenlignet med offentlige cloud-udbydere.

Som sådan fjerner hosting af blockchain-noder på ANKR eventuelle centraliseringsproblemer og enkelt fejlpunkt. Desuden er offentlige blockchains i stand til at engagere sig i fællesskaber og yde yderligere assistance til deres netværk.

ANKR sigter mod at bygge en infrastrukturplatform og markedsplads for Web3-stack-implementering for at gøre det muligt for ressourceudbydere såvel som slutbrugere at oprette forbindelse til blockchain-teknologier og DeFi-applikationer.

Burde jeg købe ANKR i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

ANKR pris forudsigelse

Ifølge Wallet Investor kan ANKR være en rentabel investeringsmulighed. De forventer en langsigtet stigning. Deres prisprognose for januar 2027 er $0,51. En 5-årig investering vil generere en omsætning på omkring +606%. En investering på $100, der foretages nu, vil nå op på $706 i 2027.

