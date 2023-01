ApeCoin (APE) Prisforudsigelse: Her er hvordan Metacade (MCADE) vil overgå Apecoin i 2023

Investorer på tværs af krypto reflekterer efter et hårdt år og leder efter de seneste muligheder for livsændrende gevinster. Det er ingen overraskelse, at nogle mere etablerede projekter som ApeCoin bliver kigget på, men der er en nykommer, Metacade, der virkelig ryster posen.

Fortsæt med at læse for at lære mere og se, om vores Metacade- og ApeCoin-prisforudsigelser nedenfor kan hjælpe med at kaste lidt lys over den bedste investering for dine hårdt tjente penge.

Hvad er Metacade?

Metacade har indtaget gamingverdenen og forsøger at etablere et nyt fællesskab, der smelter det bedste fra både spil og krypto sammen til en fordybende oplevelse, der giver spillere og kryptoelskere mulighed for at forbinde og spille.

Metacade har besluttet sig for at tage fat på en række forskellige områder, fra jobtavler til alfatest og forsøger at blive go-to-stedet for gamere. Med en 2024-plan om at migrere til en community-ejet DAO (decentraliseret autonom organisation), vil de give spilejerskabet tilbage i spillernes hænder.

Hvordan fungerer Metacade?

Metacade bruger MCADE-tokenet i høj grad på hele platformen. Det er nødvendigt for at aktivere meget af funktionaliteten; det er påkrævet for adgang til spil, såvel som for at deltage i konkurrenceprægede spilturneringer.

Det mest interessante element er måske Metagrants, hvor finansiering til integreret spiludvikling er på højkant. Token-indehavere stemmer for, hvad pengene skal gå til, og senere kan de optjene belønninger for at teste spil under udvikling som en del af Work2Earn-forslagene.

Teamet bag Metacade arbejder på at opnå fuld DAO -styring inden 4. kvartal 2024. Dette vil involvere overdragelse af nøgleroller og ansvar til Metacade-fællesskabet, så det bliver en fuldt bemandet virksomhed og for at sikre, at projektet lever op til de høje standarder krævet i Web3, har Metacade indsendt sin specifikation, smart kontrakt og team til en Certik-Audit.

Metacade ser ud til at blive en utrolig investeringsmulighed, med alle tegn, der peger mod en lys fremtid forude og med et enormt potentiale for både udviklere og gamere, der leder efter nye muligheder på Web3-platforme.

MCADE-prisforudsigelse Generelt

MCADE er det kraftfulde utility token, der bruges på hele Metacade-platformen. Udover staking transaktionerne, giver det også to vidtfavnende anvendelsesmuligheder: som et udvekslingsmiddel og inden for Metacade-belønningssystemet.

Værdielementet i MCADE betyder, at efterhånden som adoptionen stiger, øges behovet for mere MCADE, der skal holdes af brugerbasen, efterhånden som flere brugere søger mod at spille spil, få finansiering og mængden af andre aktiviteter, der er faciliteret af Metacade-økosystemet.

Fastholdelsen af brugere er også hjulpet gennem belønningerne for at spille spil, vinde konkurrencer og andre områder, og disse faktorer forstærkes af sikkerheds- og transaktionsgebyrsfordelene, der følger med at være på Ethereum-netværket og designet til ERC-20 token-standarden.

I lyset af disse faktorer synes det klart, at prisen på MCADE sandsynligvis vil stige betydeligt. Dette vil sandsynligvis ske allerede i 2023 på grund af den spændende køreplan for leveringer, og efterhånden som flere og flere ser platformens virkelighed, og FOMO starter, er en prisforudsigelse på 30x fra forhåndssalget ikke udelukket.

Med hensyn til en prisforudsigelse længere nede på linjen, er det nyttigt at tage et kig på markedsværdien for et projekt som The Sandbox, der komfortabelt opnåede en markedsværdi på 6 milliarder USD i 2021 på trods af en lille brugerbase. I lyset af dette er et markedsværdi på 20 milliarder dollar mere sandsynligt end ikke, hvis visionen er fuldført om et par år – hvilket betyder, at prisen vil stige 1.000 gange til 10 dollar til den tid.

ApeCoin Pris Forudsigelse Generelt

ApeCoin er relativt ny i sig selv, efter at have lanceret i marts 2022 og er blevet adopteret af populære NFT -udgivelser Bored Ape Yacht Club (BAYC) og Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Bored Ape-økosystemet fokuserer på NFT’er og især samleobjekter og kunst.

Ambitionen med ApeCoin, drevet af fællesskabet gennem en DAO, er at forsøge at tillade fællesskabsstyring at give et kunst-først økosystem, der kan give værdi til kreative industrier.

ApeCoin-prisforudsigelsen er svær, men med så mange ukendte regulatoriske bekymringer i USA, er det svært at se en dramatisk prisstigning. Faktisk vil det blive anset som en kæmpe succes for projektet, hvis ApeCoin kan stige med 20% i 2023. Derfor tror mange, at Metacade sandsynligvis vil overgå det velkendte projekt før snarere end senere.

Metacade – klar til dramatiske prisstigninger

Udfordringerne, som APE står over for, gør ApeCoin-prisforudsigelsen nøgtern , men der er stadig en chance for en rimelig mængde opad. I modsætning hertil er det svært at ignorere det potentiale, som Metacade tilbyder og ApeCoin-prisforudsigelserne Metacade- efterlader kun et valg for rationelle investorer, der ønsker livsændrende gevinster.

Det er ikke underligt, at Metacade i sine tidlige stadier tiltrækker så meget opmærksomhed fra kryptofællesskaber, der kun er medlemmer. Da fase 1 af presalet lige er gået i gang, er den tilgængelige MCADE sandsynligvis blevet sikret af kyndige investorer meget snart.