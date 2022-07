Begrebet identitet er temmeligt polariserende indenfor kryptovaluta. Folk glemmer nogle gange, at Bitcoin voksede ud af et nichehjørne af internettet, og var affødt af ultra-liberertære idealer med selvsuverænitet, anonymitet og uafhængighed som centrale temaer.

Selvfølgelig har kryptovaluta udviklet sig udover blot Bitcoin, og i dag har vi adskillige forskellige synspunkter og tusindvis af projekter, hvor nogle har lignende målsætninger, og andre har andre.

Concordium er et layer-1 blockchain-projekt, som indlejrer krypteret ID i hver eneste transaktion, der finder sted på netværket. Dette er spændende, fordi det strider imod, hvad nogle ville beskrive som værende den originale Bitcoin-vision.

Vi satte os derfor ned i forbindelse med en hurtig mini-podcast med Concordiums administrerende direktør Lone Fonss Schroder for at få et større indblik i dette, og han siger, at “en masse forretninger bliver til virkelighed, fordi du ikke ved, hvem du handler med”, og hævder, at denne identitet er afgørende for at have tillid til rummet.

Andre emner, såsom om regulering er en positiv ting (en anden ting, der kan få maxis til at få et hjerteanfald), styrkerne ved decentralisering og det nuværende markedsmiljø blev diskuteret, og mens tidsbegrænsningerne forhindrede Dan og Joe i at grave dybere ned i Schroders svar, så vil dette dog blive placeret på dagsordenen til næste gang.

Podcasten kan findes på Spotify her