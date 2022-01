Live Cosmos-prisen er i dag lidt over $39 med et 24-timers handelsvolumen på $2 milliarder. Dens oprindelige token, ATOM, er steget med 12,56 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe ATOM, er denne guide til dig.

Topsteder at købe ATOM nu

Hvad er ATOM?

ATOM er den indfødte token af Cosmos, et projekt, der siges at løse nogle af de "sværeste problemer", som blockchain-industrien står over for. Det har til formål at tilbyde en modgift til "langsomme, dyre, uskalerbare og miljøskadelige" proof-of-work-protokoller, som dem, der bruges af Bitcoin, ved at tilbyde et økosystem af forbundne blockchains.

Projektets andre mål inkluderer at gøre blockchain-teknologi mindre kompleks og vanskelig for udviklere takket være en modulær ramme, der afmystificerer decentraliserede apps. Sidst men ikke mindst gør en Interblockchain Communication-protokol det nemmere for blockchain-netværket at kommunikere med hinanden – hvilket forhindrer fragmentering i branchen.

Skal jeg købe ATOM i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er blevet lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

ATOM pris forudsigelse

Wallet Investor forudser en langsigtet stigning. De forventer, at prisen når $144 i 2027. Afkastet på en 5-årig investering forventes at være omkring 267%. Hvis du lægger $100 i ATOM nu, kan det nå $367 om 5 år.

ATOM på sociale medier