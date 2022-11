Avalanche (AAVE) og Polkadot (DOT) Konsoliderer Deres Position Mens Metacade’s (MCADE) Pre-Sale Tiltrækker Investorernes Interesse

En fortælling om tre kryptovalutaer – to etablerede veteraner mod en ny knægt med stor magt, der stræber efter dominans indenfor metaverse projekterne. Avalanche (AAVE) og Polkadot (DOT) tokens har begge oplevet stabilitet for nylig, selvom de også er de stigende stjerner, der kunne interessere os mest i denne kontekst. Vi vil i denne artikel tage et grundigt kig på Metacades utility token, $MCADE for at finde ud af, hvad der tilbydes forud for dets kommende pre-sale.

AAVE – En Blockchain Platform og Token, Der Kan Udfordre Ethereum

AAVE er Avalanches token, der er et decentraliseret udlånssystem, hvor brugerne påtager sig rollen som låntagere eller låneudbydere. Det er AAVE-tokenet, som muliggør samtlige transaktioner – og fungerer som den underliggende kryptovaluta på platformen. I skrivende stund har AAVE en markedsværdi på 1 milliard USD og en cirkulerende forsyning på 14 milliarder AAVE.

AAVE-tokenet har også den funktion, at det giver stemmerettigheder på Avalanche-platformen. Det bruges af Avalanche-fællesskabet til at foreslå og stemme om ændringer vedrørende platformen og eventuelle beslutninger vedrørende Avalanche-protokollen – svarende til de andre metaverse-projekter. Hver eneste AAVE-token kommer med stemmerettigheder svarende til én stemme, hvilket betyder, at i det væsentlige jo flere tokens en bruger har, jo større styrke har deres stemme.

Siden september har vi set priserne stabilisere sig efter en volatil periode i juli og august. Efter de første højdepunkter på omkring $114, så ser priserne nu ud til at have stabiliseret sig ved omkring $75-76 pr. token – selvom det dog er op til debat, om hvorvidt det er muligt for denne bund at vare ved. I betragtning af den nuværende negative stemning, så føles det dog usandsynligt, at priserne igen vil stige til deres tidligere højdepunkter, men kun tiden vil vise dette.

DOT – en nyttig forbindelses-protokol og token

I dens mest simple form er Polkadot en protokol, der tillader ikke-relaterede blockchains at forbinde sig med hinanden på en sikker måde, hvilket tillader overførsler mellem dem. Tidligere krævede sådanne overførsler ofte en række mellemled (typisk mæglere), som forøgede både behandlingstiden og gebyrerne. Ved at forsøge at centralisere processen, så arbejder Polkadot på at reducere omkostningerne forbundet med disse overførsler.

Polkadot tokenet (DOT) kommer med adskillige anvendelser, herunder muligheden for at stemme – så indehaverne kan stemme om den fremtidige udvikling. Det bruges også til at stake, såvel som til at hjælpe med at lette verifikationerne på netværket. DOT-tokenet har også en specialfunktion – bonding, hvilket er processen forbundet med til- og frakobling på tværs af deres netværk. Selvfølgelig kan det hævdes, at det også har en nytte som en investeringsmulighed.

I øjeblikket har det en markedsværdi på over $6 milliarder, og der er en cirkulerende forsyning på over 1,1 milliarder DOT. Selvom priserne ikke er i nærheden af de højeste værdier nogensinde, så er de dog forblevet stabile siden begyndelsen af 2022. I øjeblikket har Polkadot ingen deciderede planer om at udvide, idet de har tillid til, at netværkets fællesskabs idéer kan tilføjes til et system, som sådan set allerede har afsluttet sin køreplan.

MCADE – Et Utility Token til Metacade

Lad os nu se på Metacade og dets MCADE token. Ud fra hvad vi har afdækket, så har det et kæmpe potentiale til at blive et af de mest spændende metaverse projekter, som vi indtil videre har set. Som relativt ny spiller på scenen, så har Metacade nogle nye funktioner, som ved første øjekast er ganske interessante, men endnu vigtigere – som tilbyder bæredygtig ekspansion ind i fremtiden.

Metacade kaldes for det ultimative Web3 metaverse spil fællesskab, der ser sig som et arkade temarum, hvor kryptovaluta fans, spillere og spiludviklere frit kan interagere med hinanden. Platformen er baseret på, at deres brugere udveksler ideer, samarbejder om projekter og selvfølgelig spiller spil. Et særligt unikt aspekt er planen om at være vært for en række metaverse-spil på platformen.

Den valgte valuta for Metacade er netværkets eget MCADE-token, som har en række funktioner på tværs af platformen.

Der er planer om, at det skal bruges i dets Play to Earn og Pay to Play arkade-pakker, såvel som adgang og belønninger i forbindelse med turneringer, fællesskabs godkendt spiludviklings finansiering samt potentiel betaling for metaverse spilrelaterede jobmuligheder i fremtiden.

Metacade har også til hensigt at bruge sit MCADE-token til staking – tjene indtægter fra at verificere transaktioner på netværket, samt til at give stemmerettigheder til sit fællesskab med planer om at gå over til DAO senere i udviklingen.

Hvad Gør MCADE God Fremadrettet?

I modsætning til Polkadot og Avalanche, så er MCADE et utility token, hvor brugstilfældene nemt kan udvides, idet Metacade implementerer funktionerne med tiden. Udover de unikke aspekter forbundet med en virtuel arkade, såsom flere titler og integreret spiludvikling, så kan MCADE også potentielt bruges til andre transaktioner på platformen forbundet med annoncering eller endda merchandising.

I takt med at kryptosfæren fortsætter med at producere nye protokoller og tjenester baseret på blockchain-teknologien, så bliver det stadig vigtigere at overveje levetiden af de forskellige metaverse-projekter i takt med at de modnes. Selvom de tokens, der er tilgængelige på de forskellige platforme, såsom Avalanche og Polkadot, er transformative, så er det stadig værd at overveje om den effekt de kan have vil være bæredygtig, og hvilken indflydelse dette kunne have på platformene som levedygtige investeringer.

Stærk bæredygtighed kræver et højt niveau af innovation, og derfor er projekter som Metacade – der tilbyder en fællesskabsdrevet platform i en højvækst sektor som gaming netop så interessant. Ved at tilknytte MCADE-tokenet til Metacades forskellige funktioner, så er der et niveau af lokal støtte indbygget i dets design, som i øjeblikket ikke er tilgængeligt hos DOT eller AAVE. Vi anbefaler derfor krraftigt, at du tager et kig på MCADE for at opdage mere om dets enestående potentiale.