Avalanche, den 11. største mønt på ranglisten, er steget 8% i dag og handles for lidt over $90. Det overgik både Dogecoin og Shiba Inu med markedsværdi. Vil det snart passere $100? Vi har alt, hvad du måske vil vide om Avalanche i denne guide: hvad det er, er det værd at købe, og hvor kan man købe Avalanche.

Top steder at købe Avalanche nu

Binance

Binance er vokset eksponentielt siden den blev grundlagt i 2017 og er nu en af, hvis ikke de største børser cryptocurrency på markedet.

Hvad er Avalanche?

Avalanche er den hurtigste platform for smarte kontrakter i blockchain-industrien, målt ved tid til endelighed. Avalanche er også lavpris og miljøvenlig. Den blev lanceret på mainnet den 21. september 2020.

Siden da er platformen vokset til at sikre over 400+ individuelle projekter, $64M+ af AVAX brændt (reducerende forsyning), 1.200+ individuelle blokproducerende validatorer og over 1,3M+ community-medlemmer over hele kloden.

AVAX er det oprindelige token af Avalanche. Det er et hårdt, knapt aktiv, der bruges til at betale for gebyrer, sikre platformen gennem indsatser og give en grundlæggende kontoenhed mellem de mange undernet, der er oprettet på Avalanche.

Burde jeg købe Avalanche i dag?

Avalanche har præsteret meget godt i løbet af det seneste år, men tidligere præstationer er ikke noget kriterium for fremtidig bevægelse. Tag dig god tid til at læse prisforudsigelser og lave markedsundersøgelser, før du beslutter dig for at købe.

Avalanche pris forudsigelse

De fleste analytikere er bullish. Gov Capital og CoinPriceForecast er de mest bullish, idet de forventer, at Avalanche's oprindelige token vil nå $309 hhv. $305 allerede i december i år.

Avalanche på sociale medier