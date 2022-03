Avalanche annoncerede sit Multiverse-program, finansieret af 4 millioner AVAX (værd omkring $290 millioner). Det har til formål at fremme væksten af undernet. Det blev også noteret på Bitstamp for to dage siden, og disse faktorer bidrager til dens stigning.

Avalanche's oprindelige token, som ligger på tiendepladsen efter markedsværdi, handles for $78,21 med en 24-timers handelsvolumen på $1,8 milliarder. Avalanche er steget 8,36 % i de sidste 24 timer.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe AVAX, er denne guide noget for dig.

Topsteder at købe AVAX nu

Binance

Binance er vokset eksponentielt siden den blev grundlagt i 2017 og er nu en af, hvis ikke de største børser cryptocurrency på markedet.

Køb AVAX med Binance i dag

eToro

eToro er en investeringsplatform med flere aktiver med mere end 2000 aktiver, herunder valuta, aktier, Crypto, ETF'er, indekser og råvarer. eToro tilbyder en bred vifte af kryptos, såsom Bitcoin, XRP og andre sammen med crypto / fiat og crypto / crypto par. eToro-brugere kan oprette forbindelse til, lære af og kopiere eller kopiere af andre brugere.

Køb AVAX med eToro i dag Ansvarsfraskrivelse

Hvad er AVAX?

AVAX er symbolet for Avalanche, en lag-1 blockchain, der fungerer som en platform for decentraliserede applikationer og tilpassede blockchain-netværk. Det er en af Ethereums rivaler, der sigter mod at fjerne Ethereum som den mest populære blockchain for smarte kontrakter.

Det sigter mod at gøre det ved at have et højere transaktionsoutput på op til 6.500 transaktioner i sekundet, uden at det går på kompromis med skalerbarheden. Dette er muliggjort af Avalanches unikke arkitektur.

Avalanche-netværket består af tre individuelle blockchains: X-Chain, C-Chain og P-Chain. Hver kæde har et særskilt formål – at få alle noder til at validere alle transaktioner. Avalanche blockchains bruger forskellige konsensusmekanismer baseret på deres anvendelsestilfælde.

Forskellige Ethereum-baserede projekter såsom SushiSwap og TrueUSD er integreret med Avalanche. Platformen arbejder på at forbedre interoperabiliteten mellem sit eget økosystem og Ethereum, f.eks. gennem udvikling af broer.

Burde jeg købe AVAX i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

AVAX prisforudsigelse

De fleste analytikere er positive på AVAX. Digital Coin Price forudsiger, at dens pris vil fordobles og nå $150 i år og nå $270 ved udgangen af 2025.

GOV Capital forudser, at AVAX-prisen vil bryde $300 på så lidt som et år. Tokeneo forudsagde et enormt positivt momentum i betragtning af, at AVAX-prisen steg mere 3.345% i det seneste år, men foreslår ikke et specifikt tal.

AVAX på sociale medier