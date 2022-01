Efter en næsten 20 dages næsedykning blev Axie Infinity (AXS) grøn og sprang 14 % i går, og i dag fortsætter den med den bullish trend.

I skrivende stund var det op 3,07% ifølge CoinMarketCap. Det har ramt et maksimum på $52,59 og et lavpunkt på $49,58 i de sidste 24 timer.

Men hvorfor er AXS-mønten på vej op? For at finde ud af, hvad der sker bag kulisserne af den nuværende Axie Infinity bullish trend, bør du læse videre.

Før vi dykker ned i den nuværende bullish-trend, er det vigtigt, at vi først forklarer, hvad Axie Infinity er af hensyn til enhver, der ikke ved, hvad det er.

I en nøddeskal er Axie Infinity en metavers blockchain, der giver spillere mulighed for at spille spil samt tjene, mens de spiller.

Axie Infinity-spillere samler, opdrætter, opdrætter, kæmper og handler med non-fungible token (NFT) baserede væsner kaldet Axies. Og kryptovalutaen eller tokenet, der bruges til at foretage transaktioner inden for Axie Infinity-økosystemet, betegnes som AXS.

Axie infinity blev grøn efter nyheden om at blive føjet til listen over kryptovalutaer, som folk kan bytte og låne imod på Nexo.

Get in the game! $AXS is now on Nexo!

Press play and buy, top up or swap for @AxieInfinity’s token to earn up to 36% APR, paid out daily!

You can also borrow against #AXS at industry-best rates.https://t.co/NSc4gPWeTs

— Nexo (@Nexo) January 25, 2022