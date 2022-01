På trods af et alvorligt nedadgående pres i de seneste uger, er Axie Infinity (AXS) på vej op med en bullish fortsættelse, der forventes at holde. Der er nogle estimater, der tyder på, at AXS vil gå mod $170 på kort sigt. Selvom dette er en smule for optimistisk, ser indikatorerne ud til at understøtte disse udsigter. Her er nogle bemærkelsesværdige højdepunkter først:

Axie Infinity (AXS) konsoliderer mellem $90 og $100. I skrivende stund handlede tokenet til $94,46.

Denne priskonsolidering kan udløse et bullish rally, der vil få AXS til at stige med $170, hvilket vil få næsten 40% i processen.

På trods af dette er der stadig flere nedadrettede risici, som investorer bør tage med i prisberegningen på $170.

Axie Infinity (AXS) – Prishandling og forudsigelse

AXS har været et af de hotteste blockchain-gaming-tokens i de sidste par måneder. Den har haft sin vilde tur, også hvad angår prishandling. Efter at have nået de årlige højdepunkter på $160 i 2021, har vi set en efterfølgende korrektionsfase.

Men selv med dette betydelige bjørnepres har AXS stadig handlet mellem $90 og $100 i løbet af de seneste uger. Der er priskonsolidering, noget der kunne tyde på, at et bullish breakout ikke er langt væk.

Faktisk, hvis mønten kan stige forbi overheadmodstanden på $105, så kan vi se en langvarig optrend, der nemt vil smadre forbi $170.

Derfor bør du købe Axie Infinity (AXS)

Samlet set er Axie Infinity (AXS) en af de mest lovende mønter inden for blockchain-spil. Denne undersektor er ved at varme op og forventes at drive en masse vækst og innovationer inden for blockchain-teknologi.

Baseret alene på disse fundamentale forhold er AXS et godt køb. Men en vigtig risiko at bemærke er, at øget konkurrence fra andre blockchain-spil kan se daglige aktive brugere på platformen falde. Dette vil sandsynligvis lægge et betydeligt pres på prisen.